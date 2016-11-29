15 Temmuz İddianamesinden: İstanbul'da tanklar 22:18'de kışlalarından çıktı

İstanbul'daki askerlere yönelik ilk 15 Temmuzdarbe girişimi iddianamesinde, cuntacı askerlerin 15 Temmuz gecesi saat 22:18'de kışladan çıkış yapmaya başladıkları kamera kayıtları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen darbe soruşturması kapsamında askerlere yönelik ilk iddianame dün tamamlanmıştı. Başsavcılık onayından geçen ve İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne düşen iddianamenin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Bülent Başer ve Hikmet Pak tarafından hazırlanan 151 sayfalık iddianamede, Sabiha GökçenHavalimanı’nı işgal etmeye giden darbeci askerlerin kışladan çıkışlarını gösteren fotoğraflar da yer aldı.

Saat 22:18'de çıkmaya başladılar





General Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhı Tugay Komutanlığı’ndaki darbeci askerlerin 15 Temmuz gecesi saat 22.18’de kışladan çıkış yapmaya başladıkları anlatılan iddianamede, “Son zırhlı aracın saat 23.01 sıralarında nizamiye kapısından çıkış yaptıkları tugay komutanlığından sevk edilen araçların karışık bir vaziyette çıkış yaptıkları, araç plaka ve numaralarının çoğunun kamera görüş açısına göre be geceolduğundan dolayı tespit edilemediği” ifadeleri kullanıldı.



Darbecilerin kışladan çıkışı kameralarda





Tugaydan, Sabiha Gökçen Havalimanı’na ne kadar aracın çıktığının da tespitinin yapıldığı iddianamede, 2 adet geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, 2 adet zırhlı muhabere aracı, 4 adet tank ve 1 personel taşıyıcı aracın çıktığı anlatıldı. Ayrıca bu araçlarla tugaydan, 1 Yüzbaşı, 3 Üsteğmen, 5 Astsubay, 20 Uzman Çavuş ve 34 erin çıktığı da iddianamede belirtildi.