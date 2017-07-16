15 Temmuz için 'Zaman Kapsülü': 50 yıl sonra açılacak

İzmit'te, açılışı yapılan '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı'na gelecek nesillere aktarılmak amacıyla içerisine 15 Temmuz sürecini anlatan materyallerin konulduğu zaman kapsülü gömüldü. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan kapsülün 50 yıl sonra açılacağını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İzmit Belediyesi tarafından Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı" açıldı. Açılışa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Bin 850 metrekarelik alan içerisine yapılan parkta 15 Temmuz gecesi şahit olanların isimleri, darbe gecesi yaşananların anlatıldığı rölyefler, sembolik olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, süs havuzu, çocuk oyun alanı, yeşil alanlar ile oturma alanları yer alıyor.

Kapsül 50 sonra açılacak

Ayrıca park içerisine darbe gecesini gelecek nesillere anlatılmak üzere zaman kapsülü gömüldü. '15 Temmuz Zaman Kapsülü' adı verilen kapsülün içerisine darbe girişiminin yaşandığı geceye ait görüntüler, fotoğraflar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görüntüleri, TRT'de darbe bildirisinin okutulma görüntüleri, mobese kayıtları, 15 Temmuz sürecini anlatan sunum, gazete kupürleri, şehit yakınlarıyla gazilerin geceye dair duygularını anlatan mektuplar, şehitlere ait eşyalar konuldu. Kapsül 15 Temmuz 2067 yılında açılacak.

"Bizim Türkiye'den başka vatanımz yok"

Hazırladıkları kapsül içerisine 15 Temmuz ile ilgili koyulan materyallerin gelecek nesillere aktarılacağını söyleyen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Burada 15 Temmuz'da verilen kahramanlıkların mücadelenin bazıları sergilendi. Yine burada bir başka daha çalışma yaptık ve 50 yıl sonra açıldığında içerisinde sayın cumhurbaşkanımızın o hain darbeye karşı ilk verdiği emri içeren ses konuşması, başbakanımızın yine aynı şekilde verdiği talimatın bilgilendirmenin kayıtları olan bir kapsülü hazırladık. Bugün hep birlikte o kapsülü yerleştirip kapatacağız ve 50 yıl sonrakilere o bilgilerin aktarılmasını sağlayacağız. Bir anlamda da tescilli hale getirip korunur hale getireceğiz. Bizim Türkiye'den başka vatanımız yok, bin yıldır Anadolu coğrafyasında Müslüman Türk yurdu olarak var olduysak ve zalimlerin korkulu rüyası, mazlumların koruyucusu kollayıcısı olduysak hep bu vatana sahip çıktığımız birlik ve beraberliğe sahip çıktığımız için var olmuşuzdur" dedi.

15 Temmuzda yaşamını yitirenleri unutmayacaklarını söyleyen Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz gibi FETÖ ya da bir başka hain örgütün içeriden bizi yıkmaya çalışan hainlerin saldırısına aynı ruhla karşı koyacağız. Bu mücadele sadece 15 Temmuz'da bitmedi bu mücadele sonsuza dek devam edecek, kıyamete kadar devam edecek bir mücadele olduğunu biliyoruz. Hak ile batılın mücadelesi olduğunu biliyoruz. Bu anlamda bize düşen bu kahramanları unutmamak, bu gazilerimizi unutmamak onları gelecek nesillere anlatmak o gücü hissettirmek daha çok çalışmak, daha çok üretmek, daha çok ilim ve fenni kullanmak ve daha kalkınmış bir İzmit ve Kocaeli daha kalkınmış bir Türkiye inşa etmektir."