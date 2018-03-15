15 Temmuz gecesi Yunanistan'a kaçan darbecilerin karargâhtan çıkış görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişiminde, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapılan toplantı, kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu, 4 kişinin şehit edilmesi ile A Haber televizyon kanalını işgale teşebbüse ilişkin 50'si tutuklu 132 sanığın yargılandığı davada, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Topkule Kışlası'nın 14-15-16 Temmuz'daki güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına eklendi.

AA'nı paylaştığı görüntülerde, Darbecilerin kışladan Yunanistan'a kaçış anı görüntülendi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dosyaya eklenen görüntülerde, 14 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsünü planlamak için bazı subayların 11.25'te kışlaya geldikleri, Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit'in odasında yapılan toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Gürcan Sercan'ın da katıldığı anlar yer alıyor. Toplantıya katılanların, 13.56'da kışladan ayrılmaları kayıtlara geçiyor.

Kayıtlarda, 15 Temmuz'da Topkule Kışlası'nda ikinci toplantı yapıldığı ve 10.51'de sivil kıyafetli kişilerle yapılan toplantıdan sonra tugay komutanının 16.18'de kışladaki subaylarla toplantı yaptığı görülüyor.

Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit, Yarbay Osman Akkaya ve diğer subayların, 20.14'te hücum yeleği, başlık ve silahlarla karargah koridorlarında görüntülendikleri kayıtlara, 15 Temmuz akşamı 23.33'te Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit'in kışlayı terk etmesi de yansıyor.

Darbeci subayların eylemler için 23.20'de haber merkezinden ayrılmaları da görüntülerde yer alıyor. Davanın sanıklarından Yarbay Fatih Sönmez'in yaralı olarak 00.47'de haber merkezine gelmesi, sağlık Astsubay Cüneyt Demirbağ'ın 00.55'te Sönmez'e müdahale için merkeze girmesi, Demirbağ ve kolları sargılı olan Sönmez'in 00.59'da revire gitmek için haber merkezinden ayrılması, güvenlik kameralarınca görüntüleniyor.

Vatan Caddesi'ne helikopterle inmeye çalışan grubun 01.56'da haber merkezine dönüşü sırasında, arkalarında kolları sarılı olan Sönmez görüntülere yansıyor.

A Haber televizyon kanalını işgal için giden ekibin 02.22'de kışlaya dönüşü, helikopter ile Doğan Medya Center binasına giden askerlerin haber merkezinden 02.36'da çıkışı ve 03.51'de dönüşü de görüntülerde yer alıyor.

Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma isteyen Yüzbaşı Abdullah Yetik, Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, Başçavuş Mesut Fırat, 03.33'te haber merkezi koridorunda görüntüleniyor.

Görüntülere sabaha karşı 04.20'da hareketliliğin arttığı ve subaylar ile helikopter personelinin haber merkezinde toplanması da yansıyor.

Darbecilerin kışladan kaçış anları

Şehit Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk ve Gazi Albay Davut Ala komutasındaki vatansever unsurların 04.38'de komutanlık binasına girişleri kameralara yansıyor. Görüntülerde, 04.27'de darbeci subayların vatansever devlet unsurlarıyla çatışmak için hücum yeleği, başlık ve silahlarla binadan çıktıkları, 04.36'da ise çatışmanın başladığı kayıtlara geçiyor.

Yüzbaşı Sedat Çelik'in çatışmanın olduğu yöne doğru hedef aldığı yansıyan görüntülerde, çatışmadan sonra kaçan darbeci askerler de yer alıyor. Vatansever unsurların siper olarak kullandığı tank da görüntülerde yer alıyor.

Darbeci subayların sivil kıyafetli olarak 04.57'de kışladan ayrılmaya başladığı anlarda, 04.52'de Yunanistan'a kaçan helikopter personelinin ellerinde silahlarla kışladan kaçışları da görüntüleniyor.

Kışladaki askerlerin 08.09'da teslim alınmaları, emniyet güçlerinin kışlaya gelmesi ve sanık Yarbay Bayram Bekdemir'in 09.26'da yarı çıplak şekilde yakalanması da görüntülere yansıyor.

Mahkemeye, sunulan ikinci bir kayıtta da kışladan kaçan bir askerin vatandaşlar tarafından yakalanması görülüyor.