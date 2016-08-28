15 Temmuz gecesi karargâhtaki sivilin kim olduğu ortaya çıktı

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da derdest edildiği 15 Temmuz darbe girişiminin gecesinde elde edilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde darbeciler ByLock’tan gelen şifreli talimat ve mesajları okurken görülüyor. Mavi tişörtlü sivilin, Akar’ın 27 Mayıs’ta emekli olan emir astsubayı Pahsa olduğu belirlendi. Tutuklu yaver Levent Türkkan, “Komutanın odasına dinleme cihazını o koydu” demişti.

Habertürk'ün haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında yeni görüntülere ulaştı. Görüntüler, darbe girişimi gecesinde Genelkurmay Karargâhı’nda yaşananları ortaya koydu. Buna göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile bazı komutanları derdest eden cuntacılar, aynı anda telefonlarına gelen mesajı okuyor. İnceleme sonucunda cuntacıların, FETÖ’nün mesajlaşma programı ByLock üzerinden gelen mesajı okudukları tespit edildi.

Atılmadan emekli olmuş

Saat tam 23.34’te kaydedilen görüntülere göre cuntacılara ByLock üzerinden mesaj, TRT’de sözde darbe bildirisi okunduğu sırada geldi. Görüntülerde, sivil kıyafetli bir kişinin de telefonuna gelen mesajı okuduğu görüldü. Görüntüleri inceleyen polis, bu kişinin 27 Mayıs’ta emekliye ayrılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın emir astsubayı Başçavuş Serhat Pahsa olduğunu tespit etti. Genelkurmay’a gönderilen MİT raporlarında da FETÖ mensubu olarak değerlendirildiği öğrenilen Pahsa’nın, 1 Ağustos’taki YAŞ’ta emekliye sevk edileceğini anlaması üzerine mayıs ayında emekliye ayrıldığı belirtildi.

Üstlerine emir veriyor

Pahsa’nın, cuntacı astsubayları organize eden ve harekete geçiren isim olduğu da ifade edildi. Görüntülerde, Pahsa’nın başçavuş emeklisi olmasına rağmen kendinden rütbeli askerlere talimat vermesi dikkat çekiyor. Bu durum, Pahsa’nın örgüt içinde yüksek rütbeli askerlerin önünde olduğunu ortaya koyuyor. Pahsa’nın darbe girişiminin ertesi günü yurtdışına kaçtığı tespit edildi. Pahsa hakkında 23 Temmuz’da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

"Genelkurmay Başkanı'nı dineyen ekipteydi "

Pahsa’nın adı, Genelkurmay Başkanı Akar’ı dinleyen itirafçı darbeciler Levent Türkkan ve Gökhan Eski’nin ifadelerinde de geçiyor. Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’i makam odasına ‘radyo’ olarak nitelendirilen ses kayıt cihazı koyarak dinledikleriniitiraf eden Türkkan, daha sonra Akar’ın emir subayı olduğunu, dinleme işini bıraktığını kaydederek, “Murat Abi (Başbakanlık Özel Kalem çalışanı Muhammet Uslu/tutuklu) bana emir subayı olduktan sonra ‘Dinleme cihazını sen bırakmayacaksın’ dedi. Birkaç ay sonra öğrendim ki aynı işi Serhat Pahsa ve soyadını bilmediğim Şener isimli başçavuşlara yaptırmışlar. Serhat ve Şener başçavuşların ikisi de Paşa’nın (Hulusi Akar’ın) emir astsubaylarıydı” ifadesini kullanmıştı. Gökhan Eski de ifadesinde, “Levent Türkkan’dan sonra dinleme cihazı yerleştirme işini Başçavuşlar Şener ve Serhat yaptı” demişti.