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15 Temmuz gecesi Erdoğan'ı taşıyan helikopterdeki personel tutuklandı

"ByLock içeriklerinin ve kullanıcı adının bana ait olduğu tespit edilirse her türlü cezaya razıyım"

08 Aralık 2017 11:17

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı helikopterinde bulunan personelin de ByLock kullandığı iddiasıyla cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın helikopter ekibine Eylül 2014’te katılan polis memuru Tayyib Sina Doğan, 15 Temmuz’da darbe girişim gecesi Marmaris’teydi. Erdoğan ve ailesini otelden alıp Dalaman Havalimanı’na taşıyan helikopterin üç kişilik ekibinde yer alıyordu. Doğan, cep telefonuna ByLock yüklediği gerekçesiyle 22 Kasım’da 2016’da çıkarılan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildi. Doğan, 20 Kasım 2017’de ise tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi.

"Programı hiç yüklemedim"

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Doğan, Bank Asya’da hesabı bulunmadığını, FETÖ ile bağlantılı okul veya dershanelere gitmediğini, gazete veya dergilere aboneliğinin olmadığını söyledi. Sorguda Doğan’a 5 Eylül 2014’te cep telefonuna ByLock yüklediğine ilişkin kayıt gösterildi. Doğan, “Programı hiç yüklemedim. Başka programlar vasıtasıyla yönlendirilmiş olduğunu düşünüyorum. ByLock içeriklerinin ve kullanıcı adının bana ait olduğu tespit edilirse her türlü cezaya razıyım” dedi.

 

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