15 Temmuz gecesi cezaevinden firar eden mahkûmlar: Askerler ve infaz koruma memurları kaçmamıza göz yumdu

15 Temmuz darbe girişimi gecesi İzmir Aliağa Ceza İnfar Kurumları Kampüsü'nden firar ettikten bir süren sonra yakalanan hükümlüler, ifadelerinde nasıl kaçtıklarını detaylarıyla anlattı. Firari mahkumlar kendilerine meslekten ihraç edilen bir cezaevi müdürüyle bazı infaz koruma memuru ve cezaevinin güvenliğinden sorumlu askerlerin firara göz yumduklarını öne sürdü.

Aliağa Açık Ceza İnfaz Kurumundan 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 17 hükümlü firar etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru'nun "soruşturmanın genişletilmesi, firar eden 17 hükümlünün yakalanması" yönündeki talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordineli çalışma yürüttü. Çalışmalar sonucu firari 17 mahkumdan 14'ü kısa sürede yakalanarak yeniden cezaevine konulurken, 3 hükümlüyü yakalama çalışmaları sürüyor.



Yakalanan mahkumlar, emniyette verdikleri ifadelerde, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen bir cezaevi müdürü, bazı infaz koruma memurları ile cezaevinin güvenliğinden sorumlu bazı askerlerin, firara göz yumduğunu öne sürdü.



"Giderseniz gidin ama ortalığı telaşa vermeyin"



M.T. isimli hükümlü ifadesinde, darbe girişiminin olduğunu televizyondan öğrendiğini, bu esnada isimlerini bilmediği bazı infaz koruma memurlarının kapıları açarak kendilerini koğuşlardan dışarı çıkarttığını, bunun üzerine cezaevindeki tutuklu ve mahkumların bahçede toplandıklarını, belirsizlik nedeniyle tedirgin olduklarını, birçok mahkumun hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi hareket ettiğini iddia etti.



O gece otomobiliyle cezaevine gelen meslekten ihraç edilen bir müdürün mahkumlara, "Sizi ben dışarı çıkarttım ailelerinizle (telefonla) görüşün, serbestsiniz. Bahçede kalın" diye sözler sarf ettiğini iddia eden M.T, bazı askerlerin ellerindeki silahlarla bahçeyi ablukaya aldıklarını, silahlarını ateş etmek için hazırladıklarını, o sırada meslekten ihraç edilen cezaevi müdürü ile komutanın hararetli bir şekilde konuştuğunu, konuşmada komutanın müdüre herhangi bir emir verdiğini ya da tehdit ettiğine şahit olmadığını ifade etti.



Ailesinin sağlık durumunu merak ettiği için kaçtığını ve pişman olduğunu dile getiren M.T, rütbesini bilmediğim bir komutanla konuşan müdürün yanlarına gelerek "Müdür, bize 'Kapı orada, ister kaçın ister kaçmayın! Giderseniz gidin ama ortalığı telaşa vermeyin' dedi" şeklinde ifade verdi.



Kendisiyle birlikte bazı mahkumların da cezaevinden kaçtığını belirten M.T, "Kaçışımız esnasında ne müdür ne asker ne de gardiyanlar bize müdahale etti. Tel örgülerden atlayarak kaçtık" ifadelerini kullandı.





"Kapılar açık giden gitsin, kalan kalsın"



Mahkumlardan H.A. ise emniyetteki ifadesinde, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğunu mahkum arkadaşlarından öğrendikten sonra telefonla ailesini aradığını, herkeste bir tedirginlik, korku ve telaşın olduğunu, cezaevinde görevli müdürün yanlarına gelerek kendilerini sakinleştirmeye çalıştığını ifade ederek, "O müdür, ilk başta 'sakin olun' şeklinde sözler söyledi. Daha sonra 'Kapılar açık giden gitsin, kalan kalsın' şeklinde sözler kullandı" beyanında bulundu.





37 cezaevi çalışanı 'FETÖ'den tutuklandı





İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında cezaevi müdürü, infaz koruma memuru, sosyolog, şoförlerin de bulunduğu 162 şüpheliyi gözaltına aldı. Bunlardan 37'si hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.



Darbe girişiminin ardından Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Ferhat Ersoy'un da meslekten ihraç edildiği öğrenildi.