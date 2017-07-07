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15 Temmuz gecesi 90 bin camiden sela okunacak

15 Temmuz Cumartesi gününü 16 Temuz Pazar gününe bağlayan gece, saat 00.13'te tüm yurtta sela okunacak

07 Temmuz 2017 11:01

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde Türkiye genelinde program düzenlenecek. Aynı gece 90 bin camiden gece sela okunacak.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez imzasıyla tüm il ve ilçe müftülüklerine gönderilen genelgeye göre, Türkiye genelinde “Şehitlerimiz için 100 bin hatim okuyoruz" kampanyası başlatılarak, 14 Temmuz 2017 günü cuma namazı öncesi camilerde Kuran okunacak ve okunan 100 bin hatimin duası yapılacak. 

15 Temmuz 2017 Cumartesi gününü 16 Temmuz 2017 Pazar gününe bağlayan gece, saat 00.13'te tüm yurtta 90 bin caminde eşzamanlı olarak selalar okunacak, cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

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