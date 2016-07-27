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"15 Temmuz gecesi 5 liradan ekmek satıldı" iddiaları araştırılıyor

Denizli Frıncılar Odası Başkanı, iddialar doğrulanırsa en ağır cezanın verileceğini söyledi

27 Temmuz 2016 22:12

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, darbe girişimi gecesi bazı fırıncıların ekmeği 5 liradan sattığı yönündeki iddialarının araştırılacağını söyledi.

Karadaban, yaptığı açıklamada, tüm iddiaların araştırılacağını, varsa böyle yapanlara en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.

Karadaban, "15 Temmuz gecesi milletimiz demokrasi ve ülkesi için mücadele ederken, tarafımıza ekmeğin bazı fırınlarda 5 TL’ye satıldığı iddiası ulaştı. Öncelikle bunu hiçbir şekilde onaylamadığımı belirtmek istiyorum. Fırıncılarımız çoğu zaman bile rekabet uğruna zararına satışlar yapmıştır, ancak hiçbir zaman fiyatı yüksek satış olmamıştır.

Böyle bir olayın gerçekleşmemiş olmasını ümit ediyorum. Ayrıca konunun araştırılması hususunda çalışmalarımız devam etmektedir. Araştırmamız sonucunda bu iddiaların doğruluğu onaylanırsa fırsatçı hainlere en ağır cezalar verilecektir” dedi.

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