15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları ödenmeyen paraları için eylem yaptı; toplanan 300 milyonun ödenmesini istediler

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası, şehit yakınları ve gaziler için toplanan paraların bugüne kadar dağıtılmadığını ve kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirten 15 Temmuz gazileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde toplanarak eylem yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde toplanan 15 Temmuz gazileri basın açıklaması yaptı.

15 Temmuz gazileri, "2016 Temmuzundan bu yana hükümetimiz tarafından bizlere birtakım sözler verilmiş fakat bu sözlerin bir kısmı ne yazık ki yerine getirilmemiştir. Tutulmayan sözler yüzünden şehit yakınları ve gaziler olarak kırgınlığımızı ifade etmek istiyoruz" dediler.

"İkinci sınıf şehit yakını ve gazi muamelesi görmekteyiz"

ANKA'nın haberine göre; 15 Temmuz gazileri "Bizler 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler olarak hiçbir konuda pozitif ayrımcılık talep etmiyoruz. Aziz milletimiz bilsin ki; 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler olarak bizler ilgili kurumlar tarafından adeta 2. sınıf şehit yakını ve gazi muamelesi görmekteyiz" görüşünü dile getirdiler.

Toplanan 300 milyonun dağıtılmasını istediler

Şehit yakınları ve gaziler, kendileri için toplanan ve devletin kasasında olduğu açıklanan 300 milyon TL’nin ivedilikle son kuruşuna kadar muhataplarına dağıtılmasını istediler.