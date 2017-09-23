T24 LogoT24 Logo
Gündem

15 Temmuz gazileri ve şehit aileleri Termal’i gezdi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)-15 TEMMUZ şehitlerinin aileleri ve gazileri, Yalova’nın kaplıcalarıyla ünlü ilçesi Termal’i ziyaret etti

23 Eylül 2017 20:07

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)-15 TEMMUZ şehitlerinin aileleri ve gazileri, Yalova’nın kaplıcalarıyla ünlü ilçesi Termal’i ziyaret etti.
Yalova Valiliğinin koordinasyonunda Termal Kaymakamlığı, Termal Belediyesi,  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Armutlu Belediyesi’nin ortak organizasyonu ile Termal’e gelen şehit yakınları ve gazilerden oluşan 110 kişi, ilçenin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.
İlçede Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Termal Belediye Başkanı İsmail Atik, Termal Kaymakamı Murat Büyükköse, AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Faruk Uysal tarafından karşılanan şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerine çeşitli hediyeler de verildi. Hep birlikte şifalı suların bulunduğu noktaları gezen katılımcılar, buradaki suları kullandı. Heyet, Atatürk Köşkü\'nü de gezdi.
Termal Belediye Başkanı İsmail Atik, 15 Temmuz’da söz konusu vatan olduğunda bu milletin neler yapacağını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, “Sizlerin evlatlarınız, eşleriniz, kardeşleriniz ya da babalarınız kurşunlara, bombalara, tanklara göğüslerini siper ederek bu vatanı hainlere teslim etmediler. Onlar şehitlik mertebesinde eriştiler. Bu milletin şanlı tarihine ise adları altın harflerle yazıldı. Gazilerimiz de yaşayan kahramanlarımız olarak yanımızda kaldılar. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerini ve gazilerimizle onların ailelerini bugün Termal ilçesinde misafir etmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.
Termal’e hayran olan katılımcılar, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gördükten sonra onurlarına düzenlenen yemeğe katıldılar. Yalova Valisi Tuğba Yılmaz burada masaları tek tek ziyaret ederek katılımcılarla sohbet etti. Termal programı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süheyla GÖZDERELİLERYALOVADHA15 TEMMUZYalovanınTermaliYalova ValiliğininTermal Kaymakamlığı Termal BelediyesiAileSosyal PolitikalarMüdürlüğüArmutlu BelediyesininTermaleYalova Valisi Tuğba Yılmaz Termal Belediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24