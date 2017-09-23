15 Temmuz gazileri ve şehit aileleri Termal’i gezdi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)-15 TEMMUZ şehitlerinin aileleri ve gazileri, Yalova’nın kaplıcalarıyla ünlü ilçesi Termal’i ziyaret etti.

Yalova Valiliğinin koordinasyonunda Termal Kaymakamlığı, Termal Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Armutlu Belediyesi’nin ortak organizasyonu ile Termal’e gelen şehit yakınları ve gazilerden oluşan 110 kişi, ilçenin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

İlçede Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Termal Belediye Başkanı İsmail Atik, Termal Kaymakamı Murat Büyükköse, AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Faruk Uysal tarafından karşılanan şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerine çeşitli hediyeler de verildi. Hep birlikte şifalı suların bulunduğu noktaları gezen katılımcılar, buradaki suları kullandı. Heyet, Atatürk Köşkü\'nü de gezdi.

Termal Belediye Başkanı İsmail Atik, 15 Temmuz’da söz konusu vatan olduğunda bu milletin neler yapacağını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, “Sizlerin evlatlarınız, eşleriniz, kardeşleriniz ya da babalarınız kurşunlara, bombalara, tanklara göğüslerini siper ederek bu vatanı hainlere teslim etmediler. Onlar şehitlik mertebesinde eriştiler. Bu milletin şanlı tarihine ise adları altın harflerle yazıldı. Gazilerimiz de yaşayan kahramanlarımız olarak yanımızda kaldılar. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerini ve gazilerimizle onların ailelerini bugün Termal ilçesinde misafir etmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Termal’e hayran olan katılımcılar, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gördükten sonra onurlarına düzenlenen yemeğe katıldılar. Yalova Valisi Tuğba Yılmaz burada masaları tek tek ziyaret ederek katılımcılarla sohbet etti. Termal programı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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