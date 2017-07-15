15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle Metrobüs güzergâhında değişiklik yapıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde İETT, metrobüs ve otobüslerin güzergâh ve sefer saatlerinde değişikliğe gitti. Buna göre Avcılar- Söğütlüçeşme ve Zincirlikuyu -Söğütlüçeşme metrobüs hatları Fatih Sultan Mehmet köprüsünden sağlanacak.

İETT'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu ve Avrupa'ya geçişler, bugün 12.00'den, yarın gece yarısına kadar geçişe kapatılacağından 34AS Avcılar-Söğütlüçeşme ve 34Z Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüs hatları; pazar günü etkinlik bitimine kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı, Çamlıca bağlantı yolundan Göztepe Köprüsü'ne gelerek E5 karayolu üzerinden Uzunçayır kavşağından dönecek ve Söğütlüçeşme istasyonuna gidecek. Metrobüs araçları Söğütlüçeşme- Zincirlikuyu arası geliş ve gidişlerde aynı güzergahı kullanacak

Güzergâhlar açıklandı



Açıklamada, ring sefer yapılacak güzergahlar şöyle sıralandı:

"Üsküdar Marmaray - Fıstıkağacı - Bağlarbaşı - Capitol ring seferler, Üsküdar - Kuzguncuk - Astsubay Okulu ring seferler, Ayrılıkçeşme Marmaray - Karacaahmet - Zeynep Kamil - Capitol ring seferler, Uzunçayır - E5 - Altunizade ring seferler, Libadiye Alvarlızade Camisi kavşağından Tünel - Altunizade ring seferler."

Kentte 15 ve 16 Temmuz günü sabaha kadar ek sefer yapılacak hatlar ise şöyle:

"130A Deniz Harp Okulu - Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli - Üsküdar, 15ÇK Güzeltepe - Kısıklı - Kadıköy, 15F Beykoz - Kadıköy, KM11 Aydınlı TOKİ - Ahmet Yesevi - Kartal Metro - Cevizli, KM29 Yenişehir - Marmara Üniversitesi Hastanesi - Kartal Metro, 25G Sarıyer - Taksim, 40 Rumeli Feneri - Garipçe -Taksim, 336E Sultançiftliği - Eminönü, 28YB Edirnekapı - Fatih - Beşiktaş, 37YT Alibeyköy - Beyazıt, 87 Topkapı - Edirnekapı - Taksim, 65G Kağıthane - Gültepe - Şişli, 142 Boğazköy - Avcılar Metrobüs."