15 Temmuz dövmeli şüpheli, adliyeye sevkedildi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, sosyal medya hesaplarında darbe girişimini övdüğü iddiasıyla Kaan Ayhan A., gözaltına alındı. Kolunda \'Yurtta Sulh Konseyi\', \'15 Temmuz TSK\' dövmeleri bulunan şüpheli, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevkedildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve devlet büyüklerine hakaret ettiği ve FETÖ/PDY propagandası yaptığı iddiasıyla Kaan Ayhan A. gözaltına alındı. Tekel bayisinde çalıştığı bildirilen şüpheli A., polisteki sorgusunun ardından, Adli Tabiplik\'te sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevkedildi. Şüphelinin koluna \'Yurtta Sulh Konseyi\' ve \'15 Temmuz\' yazılı dövmeler yaptırdığı görüldü.

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