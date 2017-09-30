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15 Temmuz davasında eski 3. Kolordu Komutanı Öztürk'e tahliye

İstanbul'daki "ana darbe" davasında yargılanan Korgeneral Erdal Öztürk hakkında tahliye kararı verildi

30 Eylül 2017 02:25

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, İstanbul'daki "ana darbe" davasında, dönemin 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk'ün tahliyesine karar verildi.

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul’daki eylemleri planladıkları iddia edilen 9’u firari 15’i tutuklu toplam 24 sanığın yargılandığı davanın 13. duruşması sona erdi.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusunun karşısında bulunan binada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmada bütün gün tanıklar dinlendi. Duruşmada dinlenen 5 tanık da sanık Erdal Öztürk’ün darbe teşebbüsüne bir iştirakının olmadığını belirtti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından sanıkların ve avukatların tahliye talepleri alındı.

Mahkeme heyeti dava sonunda davanın tutuklu sanıklarından Erdal Öztürk’ün tahliyesine hükmetti. Diğer 14 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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