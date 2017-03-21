15 Temmuz darbe girişiminin Taksim iddianamesi tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, askerler tarafından Taksim Meydanının kontrol altına alınmaya çalışılması ve bu sırada çıkan olaylarda 39 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan 226 sayfalık iddianamede, 4 müşteki, çıkan olaylarda yaralanan 39 kişi de mağdur sıfatıyla, hakkında yakalama kararı bulunan 4'ü firari 11'i tutuklu olmak üzere 15 rütbelinin de aralarında bulunduğu 99 asker de şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, tüm şüphelilerin, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan, 5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

İddianamede ayrıca, aralarında 15 rütbelinin de bulunduğu 37 şüphelinin, ''Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs etme'' suçundan 507 yıldan 780 yıla, yine aralarında rütbeli şüpheli askerlerin de bulunduğu 60 kişi hakkında da "mala zarar verme'' suçundan, altışar aydan 4,5'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.