15 Temmuz darbe girişiminde Erdoğan'a suikast timine mühimmat sağlayan biri muvazzaf üç asker tutuklandı

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek için Marmaris'e giden askerlere mühimmat verdiği tespit edilen biri muvazzaf üç asker hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken, biri ev hapsi uygulanarak adli kontrol altına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Erdoğan’a suikast girişimine fiili olarak katıldıkları tespit edilen ve yapılan yargılamaları neticesinde ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Özel Kuvvetler ve MAK personellerine mühimmat sağlayan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Biri muvazzaf üç askerin; kendilerinin kullanma yetkisinde bulunmayan ve askeri operasyonlarda çelik kapı ve güçlendirilmiş beton zeminleri, duvarları etkisiz hale getirme etkisi bulunan EOD mühimmatlarının ve çeşitli çaplarda yaklaşık 55 bin merminin olağan ve olağanüstü hallerde uygulanması gereken prosedürlere aykırı şekilde teslim edilmesinde dahli bulunduğu tespit edildi.

Soruşturmada aktif görevde bulunan astsubay M.G., emekli albay E.U.K. ve ihraç üsteğmen F.Ş.Y. hakkında 27 Ocak tarihinde “anayasayı ihlal”, “cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçuna yardım etmek” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 30 Ocak tarihinde mahkemeye sevk edildi. Sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorguları sonrasında anayasayı ihlal suçundan muvazzaf astsubay M.G. ile emekli albay E.U.K.’nın tutuklanmalarına, ihraç üsteğmen F.S.Y.’nin ise ev hapsi uygulanarak adli kontrol altına alınmasına karar verildi. (İHA)