15 Temmuz darbe girişiminde Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’nı ele geçirdiği iddia edilen 17 sanığa müebbet hapis istemi

15 Temmuz darbe girişiminde Emniyet İstihbarat Dairesini ele geçirdiği iddia edilen 17 sanığa müebbet, 8'ine ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’nı ele geçirdiği iddia edilen 17 sanık hakkında açılan davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 17 sanığın “casusluk” suçundan müebbet hapsini istedi. Savcı, bu sanıklardan 8’i için ayrıca “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.