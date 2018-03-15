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15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Albay Sait Ertürk'ün şehit edilmesi davası...

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66

15 Mart 2018 21:15

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'nda yapılan toplantı, darbe teşebbüsü günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk\'ün de aralarında bulunduğu, 4 kişinin şehit edilmesi ile A Haber televizyon kanalını işgal teşebbüsüne ilişkin 50\'si tutuklu 132 sanığın yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. 

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adalet Sarayı\'nın içinde bulunan konferans salonunda görülen davanın 8. duruşmasına 25 tutuklu sanık ile 12 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, 50 sayfalık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı,  82 sanığın  “Anayasayı ihlal\" ve “silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 15\'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

A HABER\'İ İŞGALE TEŞEBBÜSDEN 27,5 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ 
A Haber\'i işgale teşebbüse ilişkin 11 sanığın “Ulaşım araçlarının kaçırılması veya el konulması\" ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" 27\'şer yıl 6\'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

ÇEŞİTLİ ORANLARDA HAPİS CEZASI İSTENDİ
Albay Sait Ertürk\'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 15 sanığın da ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, yine bazı sanıklara da \"öldürmeye teşebbüs\" suçundan çeşitli oranlara hapis cezaları istendi. 

43 SANIK HAKKINDA BERAAT KARARI İSTENDİ 
Savcı 43 sanığın, olay gecesi darbe bilinciyle ve mevcut anayasal düzeni değiştirme kastıyla hareket ettiklerine ve FETÖ üyesi olduklarına dair somut bir delil elde edilemediğinden beraatlarına karar verilmesini talep etti. Savcı, haklarında yakalama kararı bulunan ancak firari konumda olan 3 sanığın dosyasının ayrılmasını istedi.
Savcı, tutuklu 50 sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederken, tutuksuz 35 sanığın ise tutuklanmasını talep etti. Duruşma 9 Nisan\'da Silivri\'de görülmek üzere ertelendi. 

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