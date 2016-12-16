15 Temmuz darbe girişimi için ikinci iddianame tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin ikinci iddianameyi tamamlayarak mahkemeye gönderdi.

Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edildiği Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndaki eylemlere ilişkin iddianamede 69 şüpheli yer aldı.

İlk iddianame

İstanbul'daki askerlere yönelik ilk 15 Temmuz darbe girişimi iddianamesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale giden 28'i rütbeli 62 şüphelinin adı yer almıştı.

12, 13, 14 Temmuz'da gerçekleştirilen ve darbenin planının yapıldığı iddia edilen toplantının da görüntüleri iddianamede yer almıştı. İddianamede, General Nurettin Baransel Kışlası’ndaki darbe toplantısının 12 Temmuz günü 19.00’da başlayıp 14 Temmuz günü saat 01.30’da bittiği iddiasına yer verilmişti. ‘Yurtta Sulh’ WhatsApp grubunun da bu toplantıda oluşturulduğu öne sürülmüştü.