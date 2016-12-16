T24 LogoT24 Logo
Gündem

15 Temmuz darbe girişimi için ikinci iddianame tamamlandı

İddianamede 69 şüpheli yer alıyor

16 Aralık 2016 20:12

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin ikinci iddianameyi tamamlayarak mahkemeye gönderdi. 

Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edildiği Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndaki eylemlere ilişkin iddianamede 69 şüpheli yer aldı.

İlk iddianame

İstanbul'daki askerlere yönelik ilk 15 Temmuz darbe girişimi iddianamesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale giden 28'i rütbeli 62 şüphelinin adı yer almıştı.

 

12, 13, 14 Temmuz'da gerçekleştirilen ve darbenin planının yapıldığı iddia edilen toplantının da görüntüleri iddianamede yer almıştı. İddianamede, General Nurettin Baransel Kışlası’ndaki darbe toplantısının 12 Temmuz günü 19.00’da başlayıp 14 Temmuz günü saat 01.30’da bittiği iddiasına yer verilmişti. ‘Yurtta Sulh’ WhatsApp grubunun da bu toplantıda oluşturulduğu öne sürülmüştü.

 

ETİKETLER

ömer halisdemdiriddianame15 temmuzdarbegirişimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24