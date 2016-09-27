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BBC Türkçe

15 Temmuz darbe girişimi: 87 MİT personeli ihraç edildi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Fethullah Gülen cemaatiyle ilişkisi bulunduğu iddiasıyla açığa alınan 141 MİT personelinin 87'si kamu görevinden uzaklaştırıldı.

27 Eylül 2016 17:32

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Fethullah Gülen cemaatiyle ilişkisi bulunduğu iddiasıyla açığa alınan 141 MİT personelinin 87'si kamu görevinden uzaklaştırıldı. 52'si hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

41 kişi hakkında açılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

Daha önce savcılığa yapılan suç duyuruları sonucu bazı MİT personeli, hükümetin ve savcılığın Fethullahçı Terör Örgütü olarak adlandırdığı Gülen cemaatiyle bağlantıları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

İzmir Adliyesi'nde dün de 101 zabıt katibi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, bunlardan 77'si gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan görevlilerin çoğunun Bylock mesajlaşma sistemini kullandıkları açıklandı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan Özel Harekat Merkezi'nin bulunduğu "Gölbaşı"nın adını taşıyan operasyonlarda ise 213 kişi gözaltına alındı, 59 kişi tutuklandı.

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TemmuzFethullah GülenMİTFethullahçı TerörGülenAdliyesiBylockHarekat Merkezi

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