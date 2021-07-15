15 Temmuz'dan sonra yargı nasıl değişti?

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimi ve OHAL sürecinin ardından gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yargının bağımsızlığı konusunda soru işaretlerinin arttığı ve yargıya güvenin azaldığı bir süreç yaşıyor.

Türkiye, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin ardından yaklaşık iki yıl süren bir Olağanüstü Hal (OHAL) dönemi yaşadı.

OHAL koşullarında yapılan 16 Nisan 2017 Anayasa referandumuyla benimsenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ise Meclis denetimini ortadan kaldıran, yargıyı yürütmeye bağımlı hale getiren kurumsal değişiklikler yapıldı.

Bu değişiklikler, yargının tarafsızlığını yitirip araçsallaştığı kaygısıyla toplumda yargıya duyulan güvenin giderek azaldığı bir süreci beraberinde getirdi.

Sosyal Demokrasi Vakfı'nın 2019'da gerçekleştirdiği "Yargı Bağımsızlığı ve Yargıya Güven" anketine göre; Türkiye'de yargıya güvenenlerin oranı yüzde 38'e kadar geriledi. Dünya Adalet Projesi'nin (World Justice Project) Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 2015'te 102 ülke arasında 80. sırada yer alan Türkiye, 2020 yılında 128 ülke arasında 107. sırada kendine yer bulabildi.

Peki, bu noktaya nasıl gelindi?

OHAL süreci

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra darbe girişimiyle doğrudan ya da dolaylı olarak suçlanan binlerce kişi gözaltına alıp tutuklanırken yüzlerce de dava açıldı. CHP, darbe girişiminin birinci yıl dönümünde yayınladığı raporda 169 bin 13 kişi hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

21 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL boyunca 32 tane Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarıldı. Gözaltı süresini 30 güne çıkaran ve gözaltındaki kişilerin avukatlarıyla beş gün boyunca görüşmesini engelleyen düzenlemeler hayata geçirildi. Ocak 2017'de bu düzenlemeler Avrupa Konseyi'nin uyarılarıyla kaldırıldı ve gözaltı süresi 7+7 güne indirildi.

Çıkarılan KHK'larla 125 bin 678 kişi kamudaki görevlerinden ihraç edildi.

2.761 kurum ve kuruluş ise kapatıldı. OHAL uygulamalarına itiraz için OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu. 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlayan Komisyon'a 126 bin 674 başvuru yapıldı. Komisyon'un kararları geciktirdiği eleştirileri gündeme geldi. KHK'larla görevden alınan Barış Akademisyenleri'nin Komisyona' yaptıkları başvurular, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına rağmen uzun süre sonuçlanmadı. Komisyon'a göre başvuruların Mayıs 2021 itibarıyla yüzde 91'i sonuçlandı. Adalet Bakanlığı'nın son verilerine göre ise darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde açılan 289 darbe girişimi davasından 288'i karara bağlandı. OHAL koşullarında yapılan yargılamaların adil yargılanma ilkesine uyup uymadığı ise tartışmalı.

OHAL döneminde hem Anayasa referandumu hem de cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinin bir arada yapıldığı genel seçim düzenlendi.

24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan kazandı. AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı ise TBMM'de çoğunluğu elde etti. Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olan Erdoğan, OHAL'in 19 Temmuz 2018'de kaldırılmasına karar verdi.

HSK'nın yapısı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle Hakimler Savcılar Kurulu'nun altı üyesini atama yetkisi Cumhurbaşkanı'na, kalan yedi üyesini atama yetkisi ise Meclis'e verildi. Meclis'te Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olmasıyla da Cumhurbaşkanı'nın HSK'daki ağırlığı daha da arttı. Yürütme ve yasamanın yargıyı bir araç olarak kullandığı kaygısı öne çıktı.

HSK'nın iktidarı rahatsız eden kararlara imza atan yargı mensuplarının görev yerlerini değiştirdiği ya da iktidara yakın olanların kayırıldığı iddialarını gündeme getiren çok sayıda örnek yaşandı. 2017'deki ilk HSK'nın aralarında Yargıçlar Sendikası üyelerinin de bulunduğu 780 yargıç ve savcının görev yerini değiştirmesi tartışma konusu oldu.

2014 yılında Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında düğmesi olmayan cübbesinin önünü iliklemeye çalıştığı için tepki gören Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, 2017'de yeniden başkan seçildi. Güngör son olarak Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı'na atandı. Güngör'ün kızı ise hakimlik mesleğinde bir gün kıdem aldıktan sonra Yargıtay'da tetkik hâkimi yapıldı.

Mehmet Durakoğlu

DW Türkçe'ye konuşan İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu, liyakat yerine sadakatin öne çıktığı bir dönem yaşandığını belirtiyor: "Böyle olduğu için de hakimlik ve savcılık atamalarında aslında bu garip sistemin, yani Cumhurbaşkanlığı sisteminin ortaya koyduğu tek adam anlayışının böyle bir liyakat esasına dikkat etmemesi nedeniyle, onu esas almaması nedeniyle geldiğimiz boyut, yargı bağımsızlığının varlığını da ciddi biçimde etkiliyor."

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