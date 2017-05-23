15 Temmuz çatı davasında sanık Albay Cemil Turhan: Sıkıyönetim direktiflerini Yaşar Güler'in emri dahilinde çektim

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki olaylarla ilgili olarak cunta oluşumu "Yurtta Sulh Konseyi"nin üyelerinin de arasında bulunduğu 221 kişinin yargılandığı davanın ikinci gününde, eski General/Amiral Şube Müdürü olan Kurmay Albay Cemil Turhan ifade verdi.

Darbe girişimi gecesi yayımlanan sıkıyönetim direktifleri ve mesajlarındaki imzası nedeniyle de suçlanan Cemil Turhan, Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'in emri ve üstü olan Tuğgeneral Mehmet Patrigöç'ün bilgisi dâhilinde mesajları çektiğini söyledi.

Suçlamaları kabul etmeyen Turhan, aldığı emirler doğrultusunda yayımladığı 5 mesaj dışında, darbe girişiminde bulunmadığını ve kesinlikle silah kullanmadığını, FETÖ üyesi olmadığını savundu.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse'yi aradığını itiraf eden sanık Turhan, "Muharrem Köse'yi çağırmam istendiği için aradım. Ancak, 'darbe oldu sen de Adli Müşavir oldun' şeklinde bir konuşmam olmamıştır" dedi.





"TSK içinde 3 farklı grup var"





Turhan, mahkeme başkanının "Bu darbeyi kim yaptı, sizin görgünüze göre hangi isimler vardı" sorusuna, "Bir darbe girişimi oldu. Ama bu darbe girişimini tamamen FETÖ'cüler yapmıştır diyemem. Çünkü TSK içerisinde farklı ekipler vardır. Bu ekipler içinde muhafazakâr yönü ağır basan bir ekip var. Bu ekip genelde FETÖ'cü olarak anılır" diye cevapladı.

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