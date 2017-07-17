15 Temmuz anmaları dış basında: Bölünme derinleşti

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıldönümünde anılması dünya basınında da geniş yer buldu. Batı basınında özellikle Tayyip Erdoğan’ın ‘kafalarını kopartacağız’ sözleri gündem oldu.

15 Temmuz’un 1. yılında dış dünyanın gözü de Türkiye’deydi. Yapılan törenleri ve konuşmaları sayfalarına taşıyan uluslararası ajanslar ve Batı gazetelerinin ortak görüşü, Erdoğan ve AKP iktidarındaki Türkiye’nin yüzü Batı’ya dönük laiklerle Erdoğancılar arasındaki uçurumun giderek derinleştiği yönündeydi.

AFP: Kafalarını koparma tehdidi

Fransız haber ajansı AFP, yüz binlerce insanın Boğaziçi Köprüsü’nde toplandığını yazdı. İstanbul’daki mitingde toplanan insanların idam cezasını geri istediğini vurgulayan ajans, Erdoğan’ın “Önce bu hainlerin kafasını kopartacağız” sözlerine yer verdi. Haberde, idamı geri getirmeye yönelik herhangi bir girişimin Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği hedefini tamamen bitireceği belirtildi. Haberde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘kontrollü darbe’ tezine de yer verildi.

Reuters: Bölünme derinleşti

Britanya haber ajansı Reuters de ‘Başarısız darbe OHAL’in gölgesinde anıldı’ başlıklı haberinde 15 Temmuz gecesi 250 kişinin öldüğünü vurguladı. Darbe girişiminden bu yana 150 bin kişinin işten atıldığını ya da sorgulandığını belirten ajans, 50 bin kişinin de hapsedildiğini yazdı. Haberde, darbe girişiminin en büyük etkisinin ilan edilen OHAL’den sonra geçen bir yılda yüzü Batı’ya dönük laik Türklerle, Erdoğan’ın İslamcı politikalarını destekleyenler arasındaki bölünmenin derinleştiği yorumuna yer verildi.

BBC: Duygusal Erdoğan

“Duygusal Erdoğan, darbeye direnenleri selamladı” başlığını atan Britanya merkezli yayıncı kuruluş BBC, Erdoğan’ın Guantanamo tarzı tek tip elbise uygulaması önerisini öne çıkardı. BBC’nin haberinde darbenin püskürtülmesinden sonra ulusal birliğin zayıfladığı ve ayrışmaların keskinleştiği yorumlarına yer verildi.

Independent: İktidarını kutluyor

Britanya gazetelerinden Guardian anmalarla ilgili haberinde idam cezası talebini öne çıkardı. Times haberine, “Erdoğan kitlelere ‘hainlerin kafalarını keseceğiz’ dedi” başlığını attı. Independent da “Darbenin yıldönümünde Erdoğan, iktidarını daha da pekiştirmeyi kutluyor” yorumunu yaptı.

WP: Bölünmeler görünür oldu

ABD basınından Washington Post’ta çıkan yazıda, “Erdoğan’ın konuşması Türkiye’deki bölünmeleri gözler önüne serdi” yorumu yapıldı. WSJ da sitesinde yer verdiği haberde ‘Türkiye darbe girişimini andı’ başlığını attı. Los Angeles Times haberinde, anmalar için Türkiye genelinde milyonlarca insanın toplandığı bilgisine yer verildi