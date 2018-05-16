T24 LogoT24 Logo
Gündem

15 Temmuz 2016'da attığı tweetler nedeniyle gözaltına alınan avukat Sibel Deveci tutuklandı

Avukat Sibel Deveci, 9 gün önce gözaltına alınmıştı

16 Mayıs 2018 16:31

15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminin devam ettiği saat 23.29 sıralarında attığı tweetler nedeniyle 9 gün önce gözaltına alınan avukat Sibel Deveci, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Deveci, ‘FETÖ propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilen tutuklamaya sevk yazısında, avukat Sibel Sevinç Deveci’nin, 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminin devam ettiği saat 23.29 sıralarında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda darbecileri övdüğü ve ‘Mehmetçik’ olarak nitelendirdiği ifade edildi. Avukat Deveci’nin ayrıca ‘FETÖ’ mensuplarıyla telefon görüşmelerinin olduğu iddia edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan avukat Sibel Sevinç Deveci,  sorgusunun ardından tutuklandı. (DHA)

ETİKETLER

AvukatSibel DeveciFETÖtutuklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24