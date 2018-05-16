15 Temmuz 2016'da attığı tweetler nedeniyle gözaltına alınan avukat Sibel Deveci tutuklandı

15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminin devam ettiği saat 23.29 sıralarında attığı tweetler nedeniyle 9 gün önce gözaltına alınan avukat Sibel Deveci, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Deveci, ‘FETÖ propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilen tutuklamaya sevk yazısında, avukat Sibel Sevinç Deveci’nin, 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminin devam ettiği saat 23.29 sıralarında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda darbecileri övdüğü ve ‘Mehmetçik’ olarak nitelendirdiği ifade edildi. Avukat Deveci’nin ayrıca ‘FETÖ’ mensuplarıyla telefon görüşmelerinin olduğu iddia edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan avukat Sibel Sevinç Deveci, sorgusunun ardından tutuklandı. (DHA)