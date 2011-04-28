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15 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A)

28 Nisan 2011 00:31

-15 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A) - 27.04.2011 - Aksaray'da, polise taş ve molotofkokteyliyle saldırdıkları iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 15 kişiden 5'i tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Emin Aydinç tarafından sorgulanan 15 kişiden, BDP İstanbul İl Başkan Yardımcısı D.Y'nin de aralarında bulunduğu 8'i, tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilirken, 7 kişi savcılıkça serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkeme tarafından tekrar sorgulanan 8 kişiden 5'i, ''terör örgütü üyesi olmak'' suçundan tutuklandı. BDP İl Başkan Yardımcısı D.Y'nin de aralarında olduğu 3 kişi ise serbest kaldı. Aksaray'daki ''Demokratik Çözüm Çadırı''nda, 24 Nisan Pazar günü, Bismil'de yaşanan olaylarla YSK kararını protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapan BDP'li gruptan bazı kişiler, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerine taş ve molotofkokteyliyle saldırmıştı. Polis, çevredeki iş yerleri ve araçlara da zarar verdikleri belirtilen göstericilerden bazılarını gözaltına almıştı.

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