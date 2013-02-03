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15 Şubat'ta bir asteroit dünyanın çok yakınından geçecek

NASA, 15 Şubat’ta bir asteroidin dünya’nın çok yakınından geçeceğini duyurdu

03 Şubat 2013 21:35

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 15 Şubat’ta bir asteroidin dünya çok yakınından geçeceğini açıkladı.

NASA’nın Dünya’ya Yakın Uzay Cisimleri Programı’ndan Don Yeomans, yarım futbol sahası büyüklüğündeki "2012-DA14" asteroidin, şimdiye kadar tarihte kaydedilmiş dünyanın en yakınından geçen asteroit olacağını söyledi.

Asteroidin dünyaya kesinlikle çarpmayacağının altını çizen Yeomans, "Dünyanın yaklaşık 28 bin kilometre uzağından geçecek asteroit, yeryüzüne insan yapımı uydulardan bile daha yakın olacak.

Asteroit, alçak dünya yörüngesi’ne yerleştirilen Uluslararası Uzay İstasyonu ve gözlem uyduları ile dünyanın arasından geçip yoluna devam edecek" dedi.

Yaklaşık 50 metre genişliğindeki asteroidin geçişini Mojave Çölü’ndeki Goldstone Radarı ile izleyecek NASA, boyutları, dönüş hızı ve yansıtma gibi özelliklerini belirledikten sonra DA14’ün üç boyutlu radar haritasını çıkaracak.
Gökcismi, saatte 29 bin kilometre hızla hareket ettiği için amatörler tarafından gözlenmesi mümkün olmayacak. Sadece deneyimli ve şanslı gözlemciler, DA14’ü bir anlığına görebilecek.

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