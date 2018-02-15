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Spor

15 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

(özel) Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Çebi: "Bayern Münih kadar biz de şanslıyız" "Yarış hem yukarıda hem aşağıda yeni başlamış gibi" "Bulunduğum mevkii gereği başka bir takımın hocası ve kaptanının muhatabı olamam" "Fikstürle işimiz şu anda yok" "Cenk mu

15 Şubat 2018 12:34

(özel) Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Çebi: \"Bayern Münih kadar biz de şanslıyız\"
\"Yarış hem yukarıda hem aşağıda yeni başlamış gibi\"
\"Bulunduğum mevkii gereği başka bir takımın hocası ve kaptanının muhatabı olamam\"
\"Fikstürle işimiz şu anda yok\"
\"Cenk mutsuzsa ve dönmek isterse kapımız açık\"

BEŞİKTAŞ
15:00 Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
18:00 Siyah-beyazlılar Konya\'ya gidecek.
19:00 Takımın Konya\'da karşılanışı.

GALATASARAY
11:00 Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE
Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.

TRABZONSPOR
Bordo-mavililer Medipol Başakşehir maçına hazırlanıyor.

BURSASPOR
Yeşil-beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçı çalışmalarına devam edecek.
11:00 Teknik direktör Paul Le Guen, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ (Son 32 Turu)
19:00 FC Astana - Sporting Lisbon  
21:00 Borussia Dortmund - Atalanta  
21:00 Ludogorets Razgrad - Milan (Hakan Çalhanoğlu)  
21:00 Marseille - Sporting Braga  
21:00 Nice - Lokomotiv Moskova 
21:00 Östersunds - Arsenal  
21:00 Real Sociedad - Salzburg  
21:00 Spartak Moskova - Athletic Bilbao  
23:05 AEK Atina - Dinamo Kiev  
23:05 Celtic - Zenit St. Petersburg  
23:05 FC Copenhagen - Atletico Madrid  
23:05 FCSB - Lazio  
23:05 Lyon - Villarreal  
23:05 Napoli - RB Leipzig  
23:05 Partizan Belgrade - Viktoria Plzen

BASKETBOL
-PTT Erkekler Türkiye Kupası-
16:00 Tofaş - Sakarya BŞB Basketbol
20:00 Beşiktaş Sompo Japan - Banvit

VOLEYBOL
-Erkekler Şampiyonlar Ligi-
22:30 Sir Colussi Sicoma Perugia - Fenerbahçe
-Erkekler CEV Cup-
19:00 Ziraat Bankası - Lindemans Aalst

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