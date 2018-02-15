15 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

(özel) Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Çebi: \"Bayern Münih kadar biz de şanslıyız\"

\"Yarış hem yukarıda hem aşağıda yeni başlamış gibi\"

\"Bulunduğum mevkii gereği başka bir takımın hocası ve kaptanının muhatabı olamam\"

\"Fikstürle işimiz şu anda yok\"

\"Cenk mutsuzsa ve dönmek isterse kapımız açık\"

BEŞİKTAŞ

15:00 Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

18:00 Siyah-beyazlılar Konya\'ya gidecek.

19:00 Takımın Konya\'da karşılanışı.

GALATASARAY

11:00 Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer Medipol Başakşehir maçına hazırlanıyor.

BURSASPOR

Yeşil-beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçı çalışmalarına devam edecek.

11:00 Teknik direktör Paul Le Guen, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ (Son 32 Turu)

19:00 FC Astana - Sporting Lisbon

21:00 Borussia Dortmund - Atalanta

21:00 Ludogorets Razgrad - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

21:00 Marseille - Sporting Braga

21:00 Nice - Lokomotiv Moskova

21:00 Östersunds - Arsenal

21:00 Real Sociedad - Salzburg

21:00 Spartak Moskova - Athletic Bilbao

23:05 AEK Atina - Dinamo Kiev

23:05 Celtic - Zenit St. Petersburg

23:05 FC Copenhagen - Atletico Madrid

23:05 FCSB - Lazio

23:05 Lyon - Villarreal

23:05 Napoli - RB Leipzig

23:05 Partizan Belgrade - Viktoria Plzen

BASKETBOL

-PTT Erkekler Türkiye Kupası-

16:00 Tofaş - Sakarya BŞB Basketbol

20:00 Beşiktaş Sompo Japan - Banvit



VOLEYBOL

-Erkekler Şampiyonlar Ligi-

22:30 Sir Colussi Sicoma Perugia - Fenerbahçe

-Erkekler CEV Cup-

19:00 Ziraat Bankası - Lindemans Aalst