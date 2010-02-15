15 Şubat gerilimi

T24 -

Mersin, Şırnak ve Hakkâri'de göstericiler polisle çatıştı:

Milletvekili Geylani konuştu

Kürtçe anons

İstanbul'da operasyon: 30 gözaltı

Batman'da da göstericiler polisle çatıştı

Kendilerini ''Barış ve Demokratik Çözüm Platformu'' olarak nitelendiren grup, Taksim Tramvay Durağı'nda, terör örgütü elebaşının Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel'in de katıldığı basın açıklamasının ardından grup, Tarlabaşı yönüne doğru yürüyüşe geçti.Çeşitli sloganlar atan, trafiği kapatan ve bazı araçlara zarar veren gruptakiler, emniyet güçlerinin gaz bombası da kullandığı müdahalesiyle ara sokaklara dağılırken emniyet güçlerinin bölgedeki önlemleri sürüyor.Gaziosmanpaşa ve Kâğıthane’de de toplanan PKK yandaşları, çevreye ve polise molotofkokteyli, havai fişek ve taşlarla saldırdı. Çevik kuvvet polisi göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da yakalanıp Türkiye’ye getirilişinin 11. yıldönümü nedeniyle düzenlenen basın açıklamaları sonrasında birçok kentte olaylar çıktı. Çevik kuvvet polisi göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.Mersin’de PKK yandaşları polis ekiplerine molotofkokteylleri ve havai fişek ile saldırırken, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde göstericiler polisi taş yağmuruna tuttu.Mersin’de BDP Akdeniz İlçe örgütü önünde toplanan PKK yandaşı bir grup, polise havai fişek ve molotofkokteylleri ile saldırdı. Polisin gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale ettiği olaylarda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınmak istenen bir gösterici bir binanın çatısına çıkarak, ekipleri intihar etmekle tehdit etti. Aşağıya indirilen eylemci gözaltına alındı.Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde, parti binası önünde toplanan bir grup BDP’li, yürüyüşe geçerek Belediye binası önünde toplandı. Milletvekili Hamit Geylani, burada Kürtçe konuşma yaptı. konuşmaların ardından parti yetkililerinin, kalabalığı olay çıkarmadan dağılmaları için uyarmasına karşın, ara sokaklara kaçan yüzleri maskeli bir grup, askeri lojmanları taşlayınca polis gaz bombası ile müdahalede bulundu. Yüzü maskeli bir gösterici elindeki kazma ile bir panzere saldırdı.Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde esnafların bir kısmı kepenk açmazken BDP ilçe binasının tabelasına siyah bez asıldı.Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde güvenlik güçleri barikat kurup yolu trafiğe kapatan göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Göstericilerin ara sokaklara kaçarak beklemeye devam etmesi üzerine polis, Kürtçe anons yaptı. Anonsta, “Sevgili Cizreli anne ve babalar, çocuklarınıza sahip çıkın. Çocuklarınızın kalem tutması gereken elleri taş tutmasın, kötü amaçlı insanların çocuklarınızı kullanmasına izin vermeyin’’ denildi.Öte yandan Şanlıurfa’da basın açıklaması düzenleyen bir grubun BDP İl Başkanlığı’na yürümek istemesi üzerine 35 kişi gözaltına alındı.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, istihbarat ve ilçe emniyet müdürlükleriyle koordineli olarak terör örgütüne yönelik 11 ve 14 Şubat tarihleri arasında operasyonlar düzenlendiği belirtildi.Operasyonda, ''örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve bazı tarihlerde örgüt adına Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe ve Ümraniye'de kamu düzenini bozarak güvenliği tehlikeye düşürmek amacıyla molotofkokteylli korsan gösteri eylemlerini organize eden, eylemlere katılan ve eylem hazırlığı içerisinde oldukları tespit edilen 30 kişinin eylemlerde kullanılacak malzemelerle birlikte yakalandığı'' bildirildi.Açıklamada, şüphelilerin, 2009 yılı süresince 16 ayrı izinsiz gösteri, polis aracına, emniyet kuvvetlerine, İETT araçlarına havai fişek, taş, parlayıcı ve yanıcı madde ile saldırılması, yol kapatılması, bazı siyasi partilerin irtibat bürolarına zarar verilmesi olaylarına karıştıkları belirtildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 17'si, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Terör örgütü PKK'nın elebaşının yakalanışının yıl dönümünü bahane ederek, Batman'da izinsiz gösteri düzenleyen grup, polise taşla saldırdı.Turgut Özal Bulvarı'nda toplanan ve aralarında BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın da bulunduğu grup, BDP İl Başkanlığı binasına doğru izinsiz yürüyüş yapmak istedi.Polisin izin vermemesi üzerine gruptan bazı kişiler, polise taşla saldırdı.Saldırı üzerine polis, tazyikli su ile gruba müdahale etti.Daha sonra ara sokaklarda toplanarak, BDP il binasına doğru yürüyen başka bir grup, kepenk kapatmayan bir iş yerinin camlarını kırdıktan sonra BDP il binası önünde bekleyen polislere taşla saldırdı.Polisin müdahalesiyle grup dağıldı.Ara sokaklarda yer yer toplanan küçük gruplara polis müdahale ediyor.