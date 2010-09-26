T24 LogoT24 Logo
Gündem

15 STK'dan Bekir Coşkun'a destek

15 sivil toplum örgütü, Çağdaş Gazeteciler Derneği’ni (ÇGD) ziyaret ederek son dönemde gazetecilere yönelik artan baskıyı kınadı.

26 Eylül 2010 03:00

T24 - 15 sivil toplum örgütü, Çağdaş Gazeteciler Derneği’ni (ÇGD) ziyaret ederek son dönemde gazetecilere yönelik artan baskıyı kınadı. Örgütler adına açıklama yapan Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, basın özgürlüğünün basın emekçilerinin kalemlerinin ellerinden alınması ile tümüyle yok edildiğini vurguladı.



15 sivil toplum örgütü temsilcileri, dün ÇGD’yi ziyaret etti. Örgütler adına bir açıklama yapan Şenal Sarıhan, iktidar çevrelerinde demokrasi sözünün en çok edildiği bugünlerde antidemokratik uygulamaların birbirini kovaladığını vurgulayarak, basın özgürlüğünün basın emekçilerinin kalemlerinin ellerinden alınması ile tümüyle yok edildiğine dikkat çekti. Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Emcet Olcayto, Deniz Yıldırım gibi isimleri cezaevine hapseden anlayışın medya patronları aracılığıyla Emin Çölaşan’ın ardından şimdi de Bekir Coşkun’un halka ulaşmasının yollarını tıkamak için herekete geçtiğini kaydeden Sarıhan, “Referandumda evet çağrısı yapanlar, bu değişiklikle demokrasinin aydınlığını getireceklerini vaat ediyorlardı. Daha referandumun ertesinde Bekir Coşkun’un Habertürk gazetesinden kovulması, nemenem bir demokrasi ile tanışacağımızın ilginç bir örneğidir. 12 Eylül demokrasisi işte budur. Coşkun’un karşı karşıya kaldığı uygulamayı şiddetle kınıyoruz” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24