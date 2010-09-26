15 STK'dan Bekir Coşkun'a destek

T24 - 15 sivil toplum örgütü, Çağdaş Gazeteciler Derneği’ni (ÇGD) ziyaret ederek son dönemde gazetecilere yönelik artan baskıyı kınadı. Örgütler adına açıklama yapan Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, basın özgürlüğünün basın emekçilerinin kalemlerinin ellerinden alınması ile tümüyle yok edildiğini vurguladı.









15 sivil toplum örgütü temsilcileri, dün ÇGD’yi ziyaret etti. Örgütler adına bir açıklama yapan Şenal Sarıhan, iktidar çevrelerinde demokrasi sözünün en çok edildiği bugünlerde antidemokratik uygulamaların birbirini kovaladığını vurgulayarak, basın özgürlüğünün basın emekçilerinin kalemlerinin ellerinden alınması ile tümüyle yok edildiğine dikkat çekti. Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Emcet Olcayto, Deniz Yıldırım gibi isimleri cezaevine hapseden anlayışın medya patronları aracılığıyla Emin Çölaşan’ın ardından şimdi de Bekir Coşkun’un halka ulaşmasının yollarını tıkamak için herekete geçtiğini kaydeden Sarıhan, “Referandumda evet çağrısı yapanlar, bu değişiklikle demokrasinin aydınlığını getireceklerini vaat ediyorlardı. Daha referandumun ertesinde Bekir Coşkun’un Habertürk gazetesinden kovulması, nemenem bir demokrasi ile tanışacağımızın ilginç bir örneğidir. 12 Eylül demokrasisi işte budur. Coşkun’un karşı karşıya kaldığı uygulamayı şiddetle kınıyoruz” dedi.

