-15 oyuncuyu kadro dışı bırakınca ligden çekildiler ÇANAKKALE (A.A) - 30.01.2012 - Çanakkale U-19 Ligi'nde mücadele eden Yenicespor yönetimi, 20 oyuncudan disiplinsiz davranan 15'ini kadro dışı bıraktı. Oyuncu sayısının azalması nedeniyle takım kurmakta zorlanan yönetim, ligden çekilme kararı aldı. Kulüp başkanı Ercan Ertan, ligin üçüncü haftasının ardından istemeyerek de olsa bu kararı almak durumunda kaldıklarını söyledi. Yaklaşık iki ay önce oluşturdukları takımı ligden çekme kararı alırken, genç oyuncuların disiplinsiz davranışları ve spora sahip çıkmamalarının etkili olduğunu dile getiren Ertan, ''Benimle birlikte, antrenörlerimiz tüm olumsuzluklara rağmen kendimizden ödün vererek sahip çıktığımız futbolcu kardeşlerimiz maalesef bizim kadar buna önem gösteremedi'' dedi. Ertan, ilk etapta hafta içi yapılan antrenmanlara gelmeyen oyuncuları elediklerini ifade ederek, ''Ardından maç esnasında ve sonrasında disiplinsiz davranan arkadaşlarımızı kadrodan çıkardık. Maçta hakeme küfür eden ve kavga nedeniyle kart görenleri de saf dışı bıraktık. Sonunda maalesef takımda futbol oynayacak oyuncumuz kalmadı. Bu nedenle ligden çekilme kararı aldık'' diye konuştu.