-15 OTOMOTİV FİRMASINA 277,4 MİLYON LİRA CEZA ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - Rekabet Kurulu, rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 15 firmaya yaklaşık toplam 277,4 milyon lira idari para cezası verdi. Rekabet Kurulu, motorlu taşıtlar sektöründe faaliyet gösteren 23 teşebbüs hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna göre, birbirlerine fiyatlarını açıklayarak rekabeti ihlal ettikleri gerçeksiyle açılan soruşturmayı tamamladı. Soruşturmaya ilişkin nihai karar, Rekabet Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Yardımcı tarafından, sektör temsilcilerine okundu. Buna göre, 4054 sayılı kanunu ihlal ettikleri gerçeksiyle 2010 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren binde 3'ü oranında olmak üzere Mercedes Benz Türk A.Ş.'ye 10 milyon 452 bin 449,44 lira, binde 5'i oranında olmak üzere Mermerler Otomotiv Taşımacılık Turizm Tekstil İnşaat Gıda ve Pazarlama A.Ş.'ye 107 bin 708,11 lira idari para cezası verildi. Ayrıca, 2010 yılı mali yılı sonunda oluşan gayri safi gelirlerinin binde 6'sı oranında olmak üzere Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye 5 milyon 429 bin 255,32 lira, binde 7,5'u oranında olmak üzere TOFAŞ Türk Otomobil'e 47 milyon 803 bin 884,07 lira, Ford Otomotiv'e 68 milyon 844 bin 704,73 lira, yüzde 1 oranında olmak üzere ALJ Otomotiv A.Ş.'ye 220 bin 220,11 lira, Anadolu Araçlar Ticaret A.Ş.'ye 268 bin 99,35 lira, Baylas Otomotiv A.Ş'ye 7 milyon 61 bin 480,69 lira, Çelik Motor Ticaret A.Ş'ye 3 milyon 285 bin 999,41 lira, Hyundai Assan Otomotiv'e 15 milyon 871 bin 642,95 lira, Mais Motorlu Araçlar'a 26 milyon 638 bin 46,81 lira, Nissan Otomotiv'e 4 milyon 481 bin 563,73 lira idari para cezası verildi. Gayri safi gelirlerinin yüzde 1,5'u olmak üzere Doğuş Otomotiv'e 49 milyon 785 bin 993,99 lira, Peugeot'a 20 milyon 328 bin 827,73 lira, Toyota'ya da 16 milyon 841 bin 607,41 lira idari para cezası verilmesine oy çokluğu ile Danıştay yolu açık olmak üzere karar verildi.