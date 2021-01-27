15 Ocak’ta süre sona ermişti; Avcılar'da İstanbulkart için HES kodu eşleştirme kuyruğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolü sağlamak için 15 Ocak'tan itibaren İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesine geçilmesine rağmen, bu eşleştirmeyi yapmayanlar işlemlerin yapıldığı merkezlerde kuyruklar sürüyor.

Avcılar Merkez Üniversite durağındaki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampusü önündeki İstanbulkart İşlem Merkezi'nin önünde mesai saatinden önce başlayan ve gün boyu aralıksız devam eden uzun kuyruğa rağmen HES kodunu ulaşım kartlarına eşleştirmek isteyenler uzun süre beklemek zorunda kalmaktan yakındı.

HES kodu eşleştirme işlemi internet ve telefon üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.