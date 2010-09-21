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Ekonomi

1,5 milyon Türk yurtdışında çalışıyor

Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Asya ve Avustralya'ya dünyanın dört bir yanında yaklaşık 1,5 milyon Türk, ekmeğini yurtdışında kazanıyor.

21 Eylül 2010 03:00

T24- Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Asya ve Avustralya'ya dünyanın dört bir yanında yaklaşık 1,5 milyon Türk, ekmeğini yurtdışında kazanıyor.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, Türkiye dışında çalışan Türklerin sayısı 1,5 milyonu buldu.  Türklerin 1 milyon 41 bin 835'i Batı Avrupa ülkelerinde, 48 bin 140'ı Türk Cumhuriyetlerinde, 143 bini ABD ve Kanada'da, 143 bin 991'i Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde, 30 bin 90'ı Avustralya'da, 33 bin 582'si Rusya ve diğer ülkelerde çalışıyor. Türklerin en çok bulunduğu ülkelerin başında gelen Almanya'da 564 bin 92 Türk çalışıyor.   Fransa'da da 195 bin 794 Türk çeşitli alanlarda iş yapıyor.


Yurtdışında çalışan Türkler

Yurtdışında bazı ülkelerdeki Türklerin ''çalışma ve işsizlik'' durumları şöyle:          


Ülkeler                Toplam Çalışan       İşsiz                                           -----------           ---------------    --------
 
Almanya                    564.092        155.683 Fransa                     195.794         21.275 Hollanda                   128.000         17.000 ABD                        114.000              * Suudi Arabistan             70.000              * Avusturya                   39.900          9.969 İsviçre                     34.200          3.365 Avustralya                  33.500          3.500 İsveç                            *              * Rusya                       22.808              * KKTC                        28.073          2.158   Danimarka                   33.066          4.406 İngiltere                   22.458          4.279 Yunanistan                   3.563              *    Belçika                      9.716          6.675 Kanada                      29.000              * İtalya                       6.414              *    Romanya                      3.200              *  Libya                       13.000              * Norveç                           *            473 İsrail                       6.000              * Türkmenistan                 6.000              * Lübnan                         188              * Ürdün                        1.400              * Kazakistan                   1.500              * BAE                          2.650              * Ukrayna                      1.900              * Japonya                      1.300              * İspanya                      1.097              * Kırgızistan                  1.967              * Kuveyt                       2.780              * Fas                            587              *  Gürcistan                    1.000              * Katar                        1.500              * Moldova                        200              * İrlanda                        800              * Güney Kore                     560              * Yeni Zelanda                   590              *  Özbekistan                     600              * Tacikistan                     500              * Lüksemburg                     242              * Meksika                        120              *  

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