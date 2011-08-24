-15 milyon taşıt yollarda ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Türkiye'de bu yılın Haziran ayında 94 bin 249 adet taşıt trafiğe kaydoldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 Haziran ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, Haziranda trafiğe kaydı yapılan 94 bin 249 taşıtın içinde otomobil yüzde 46,1 pay ve 43 bin 434 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, 22 bin 75 adet (yüzde 23,4) ile motosiklet, 16 bin 486 adet (yüzde 17,5) ile kamyonet ve 6 bin 649 adet (yüzde 7,1) ile traktör izledi. Haziran ayında trafiğe kaydolan araçların 5 bin 605 adedini de minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Haziranda trafiğe kaydolan araç sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 17,5 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 23,2, minibüste yüzde 31,5, otobüste yüzde 13,6, kamyonette yüzde 31, kamyonda yüzde 33,8 olarak gerçekleşti. Motosiklette yüzde 11,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 42,6, traktörde yüzde 7 artış oldu. Bu yılın Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 39,9 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 28,6, minibüste yüzde 47,1, otobüste yüzde 72,7, kamyonette yüzde 26, kamyonda yüzde 86,3, motosiklette yüzde 53,4, traktörde yüzde 139 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 35,8 azalma meydana geldi. -Taşıt sayısı 6 ayda 516 BİN 275 ADET ARTTI- 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde 633 bin 760 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 117 bin 485 adet taşıtın da trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam artan araç sayısı 516 bin 275 adet oldu. Haziran ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 15 milyon 611 bin 878 adet olarak hesaplandı. Bu araçların yüzde 50,3'ünü otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 15,6'sını motosiklet, yüzde 9,2'sini traktör, yüzde 4,7'sini kamyon, yüzde 2,5'ini minibüs, yüzde 1,4'ünü otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. -En çok tescil belgesi alan marka Renault- Haziranda trafiğe kaydolan 43 bin 434 otomobilin yüzde 16,9'unu Renault, yüzde 11,5'ini Ford, yüzde 11,2'sini Tofaş-Fiat, yüzde 9,6'sını Opel, yüzde 9'unu Volkswagen, yüzde 7,1'ini Hyundai, yüzde 3,9'unu Toyota, yüzde 3,1'ini Peugeot, yüzde 2,8'ini BMW, yüzde 24,9'unu da diğer markalar oluşturdu. -Yıllara göre taşıt sayısı- 2000 yılında 4 milyon 422 bin 180'i otomobil olmak üzere 8 milyon 320 bin 449 adet olan taşıt sayısı, 2011 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 7 milyon 855 bin 344 adedi otomobil olmak üzere 15 milyon 611 bin 878'e yükseldi. /* Yıllara göre motorlu kara taşıtı sayısı şöyle: . Yıl Toplam Otomobil ---- ----------- ---------- 2000 8.320.449 4.422.180 2001 8.521.956 4.534.803 2002 8.655.170 4.600.140 2003 8.903.843 4.700.343 2004 10.236.357 5.400.440 2005 11.145.826 5.772.745 2006 12.227.393 6.140.992 2007 13.022.945 6.472.156 2008 13.765.395 6.796.629 2009 14.316.700 7.093.964 2010 15.095.603 7.544.871 2011(6) 15.611.878 7.855.344 */