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Dünya

1,5 milyon Suriyeli gıda yardımına muhtaç NEW YORK (A.A)

26 Kasım 2011 19:14

-1,5 milyon Suriyeli gıda yardımına muhtaç NEW YORK (A.A) - 26.11.2011 - Suriye'de yaklaşık 1,5 milyon kişinin gıda yardımına muhtaç olduğu bildirildi. BM İnsani Yardım Sorumlusu Valerie Amos, gıda ihtiyacındaki artışın Suriye Kızılay'ını 1,5 milyon kişi için yardım desteği talep etmeye ittiğini belirtti. Amos, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 20,5 milyon nüfuslu Suriye'de 3 milyon kadar kişinin Mart ayından bu yana rejim karşıtı gösterilere müdahaleden etkilendiğini vurguladı. Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe'nin insani yardım koridorları ya da güvenli alanların oluşturulması fikrinin mümkün olmadığını da belirten Amos, şu anda Suriye'de belirlenen ihtiyaçların bu mekanizmaların oluşturulmasına imkan vermediğine, bu seçenekleri tartışmadan önce halkın asıl ihtiyaçlarının ne olduğuna ve ihtiyaç yerlerine ilişkin net bir görüşe sahip olunması gerektiğine dikkati çekti.

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