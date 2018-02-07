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1.5 milyon liralık 'Bitcoin' soygunu

Uzaktan erişimle, şirket hesabından 1.5 milyon liranın 2 ayrı hesaba aktarıldığı tespit edildi

07 Şubat 2018 11:28

İstanbul’da dijital para ‘Bitcoin’in alınıp satıldığı 5 sanal borsadan birisi olan şirket yöneticileri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne başvurarak hesaplarından milyonluk para transferi yapılarak soyulduklarını belirtip şikâyette bulundu. Polis, ‘Bitcoin’ şirketinin tüm bilgisayar log kayıtları ile banka hesabı kayıtlarını incelemeye aldı. Uzaktan erişimle, şirket hesabından 1.5 milyon liranın 2 ayrı hesaba aktarıldığı tespit edildi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre siber polisinin yürüttüğü teknik incelemede, ‘Bitcoin’ şirketinin hesabına erişim yapılan bilgisayarın IP adresi tespit edildi. Milyonluk sanal soygun yapılan bilgisayarı kullanan kişinin, aynı şirkette çalışan Ayhan Dede olduğu belirlendi.

Siber polis, Ayhan Dede’nin Maltepe’deki evine baskın yaptı. Evde çalınan paranın 680 bin lirası bulundu, Dede’nin çaldığı paranın 500 bin liralık bölümüyle de son model lüks bir araç aldığı belirlendi.

Şüpheli, gözaltına alınırken araca da el konuldu. Ayhan Dede’nin para transferi yaptığı İ.Y. ve B.B. de gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Dede tutuklandı. Adlarına hesap açtığı arkadaşları İ.Y. ve B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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