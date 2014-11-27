1.5 milyon kişinin tapu bilgilerini çalıp emlakçılara sattılar

Ankara'da 1 milyon 568 bin kişinin tapu bilgilerinin çalındığı ortaya çıktı. Tapu bilgilerini çalarak başta emlakçılar olmak üzere isteyen herkese 500 lira karşılığında satan S.A., N.A, M.G. ve N.A.D. gözaltında.

Radikal'de yer alan habere göre, Polis, şimdi şüphelilerin tapu bilgilerinin nasıl temin ettiği, tapu dairelerinde kimlerle bağlantılı olduğu araştırıyor.

Tapunun veri bankası çalındı

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, satmak istediği evinin değerini öğrenmek için emlak ofisine giden bir vatandaş, burada adını soyadını söyledikten sonra emlakçının bilgisayara girerek tüm tapu bilgilerini söylemesiyle şoka uğradı. Burada kendisine, “Ankara’daki herkesin tapu bilgilerine ulaşabiliriz” bilgisi üzerine vatandaş polise ihbarda bulundu. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla teknik-fiziki takip başlatan polis, tapu bilgilerinin organize şekilde elden ele geçtiğini belirledi.

1 milyon 568 bin kişinin bilgileri ellerinde

Yapılan çalışmada Ankara’daki 1 milyon 568 bin kişiye ait tapu bilgilerinin çalındığı ortaya çıktı. Tapu verilerini ele geçirenlerin, bu bilgileri ise 500 lira karşılığında sattığı belirlendi. Tapu bilgilerinin başta emlakçılar ile bazı banka, kredi kuruluşlarına satıldığı öğrenildi. Polis, teknik-fiziki takibin ardından operasyon başlattı. Operasyonda tapu bilgilerini satan S.A., N.A, M.G. ve N.A.D.’yi gözaltına aldı. Operasyonda harddisklere yüklü vatandaşların tapu bilgileri de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler 20’şer bin lira kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tapu daireleri mercek altında

Polisin yaptığı detaylı incelemede tapu bilgilerinin 2012 yılından ele geçirildiği öğrenilirken, bu bilgilerin de yıllara göre güncellendiği de kaydedildi. Polis, şimdi şüphelilerin tapu bilgilerini nasıl temin ettiği, tapu dairelerinde kimlerle bağlantılı olduğunu araştırıyor. Yapılan değerlendirmede tapu bilgilerinin şüphelilere içerden sızdırıldığı ve şüphelilerin içerden destek aldığı kaydedildi.