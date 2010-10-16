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Ekonomi

1,5 MİLYON KALİFİYE ELEMAN ARANIYOR ANKARA (A.A)

16 Ekim 2010 14:14

-1,5 MİLYON KALİFİYE ELEMAN ARANIYOR ANKARA (A.A) - 16.10.2010 - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, TÜİK verilerine göre işsiz sayısının 2 milyon 751 bin olduğu Türkiye'de sanayicinin ara eleman bulamadığını, 350 bini acil olmak üzere 1 milyon 200 bin ile 1,5 milyon arasında kalifiye elemana ihtiyaç bulunduğunu bildirdi. Aygün, yaptığı yazılı açıklamada, inşaat, enerji ve otomotiv gibi lokomotif sektörler başta olmak üzere, turizm, sağlık, medikal, tekstil, mobilya, denizcilik gibi pek çok sektörde ara eleman sıkıntısının gittikçe büyüdüğünü vurgulayarak, ''Nitelikli ara eleman sıkıntısı memleket meselesi haline geldi'' dedi. Nitelikli ara eleman ihtiyacının tekstil sektöründe 10 bin, otomotiv sektöründe 60 bin, inşaat sektöründe 10 bin, sağlık sektöründe ise 50 bin rakamına ulaştığını bildiren Aygün, ''Ara eleman sıkıntısı yüzünden bazı sektörlerde işler yürümüyor. Sanayimiz ağır darbe yiyor. Kalifiye eleman bulamadığı için pek çok sanayici işini büyütmekten korkuyor'' dedi. -''(NE İŞ OLSA YAPARIM) SÖZÜ GERÇEKÇİ DEĞİL''- Aygün, otel kat görevlisi, garson, tıbbi sekreter, dişçi asistanı, stilist, oto camcısı, tornacı, eczacı kalfası, kepçe operatörü, kalıpçı, sıvacı, büz ustası, fayansçı, parkeci, sistire ustası, çatı ustası, klimacı, döşemeci, ütücü, overlokçu, perdeci, frezeci, grafiker gibi 160 meslek dalında nitelikli ara elemana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Türkiye'nin genç ve dinamik fakat vasıfsız insan gücü cenneti haline geldiğini belirten Aygün, iş başvurusunda bulunanların çoğunun ''Ne iş olsa yaparım'' dediğini ifade etti. Aygün, bu sözün hiçbir gerçekçiliği olmadığını, eğitimi olmayan birinin kepçe operatörü olarak çalışamayacağını belirtti. Nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayamayan sanayicinin Filipinler, Küba, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelere yöneldiğini kaydeden Aygün, ''Çin'den ara eleman ithal edecek hale geldik diye uyarmıştık. Maalesef gerçek oldu. Türk firmalarının yurt dışı projelerinde Filipinli, Kübalı, Hintli, Endonezyalı ve Pakistanlı kaynakçılar ve teknisyenler istihdam ediliyor'' dedi.

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