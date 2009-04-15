15 milyon euro zarar



Derbi maçtan en çok G.Saray zararlı çıktı. Mutlak kazanılması gereken karşılaşmadan 2 puan kaybedilmesi nedeniyle şampiyonluk yarışına havlu atılması ve maçın son dakikalarında çıkan olaylar, sarı kırmızılı kulübün yaklaşık 15 milyon Euro zarara girmesine yol açtı.



1-) Şampiyonlar Ligi şoku



Galatasaray, ligi ilk 2 sırada bitirseydi Avrupa Şampiyonlar Ligi’ne gitme şansı hayli yüksekti. Ancak, derbide 2 puan kaybedilmesi bu rüyayı sona erdirdi. Devler Ligi, sadece ayak bastı parası olarak kulüplere 5 milyon 400 bin Euro ödüyor. Galatasaray eğer bu hedefine ulaşabilseydi en kötü ihtimalle 10 milyon Euro’yu kasasına koyacaktı.



2-) Kombine darbesi



Gelecek sezona flaş transferler yaparak girmeyi planlayan yönetim, bunun için gereken kısa vadeli sıcak parayı 2009-2010 sezonu kombine bilet satışından elde etmeyi planlıyordu. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe maçının kazanılacağını düşünerek, kombine bilet satışlarının başlangıcını özellikle 15 Nisan’a (bugün) denk getirdi. Ne var ki, karşılaşma berabere bitince bu hesap da şaştı. Taraftar kombinelere planlandığı gibi ilgi göstermeyecek. Uzun vadede kombinelerin tamamı gene satılacak, ancak elde yeterli para olmadığı için transfer pazarlıklarında sıkıntı yaşanacak.



3-) 9 bin biletin parası gitti



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaray’a büyük olasılıkla 1 maç saha kapatmanın yanı sıra 1 maç da seyircisi oynama verecek. Sarı kırmızılılar, Ali Sami Yen Stadı’nda oynadığı karşılaşmalarda, kombineler dışında 9 bin adet bilet satıyor. Kulüp, seyircisiz oynanacak maçta bu biletlerin satış gelirinden de olacak. Galatasaray ayrıca, olaylar nedeniyle 200 bin TL civarında para cezası ödemek zorunda kalacak.



4-) Koltuklar ve tribün çatısı



Derbi maçta G.Saray taraftarlarının bulunduğu kapalı tribünde 52, F.Bahçeliler’in yer aldığı tribünde ise 174 koltuk kırıldı. Tanesi 8 dolardan 226 koltuğun maliyeti 1808 doları buluyor. Bunun yanı sıra sarı kırmızılı taraftarların üzerine çıkması nedeniyle hasar gören kapalı tribünün önündeki metal platformun tamiri için de onbinlerce TL gerekiyor.