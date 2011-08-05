1.5 milyon doların sırrı

T24 - G.Saray eski Başkanı Adnan Polat’ın çevresindekilere, “Bülent Tulun, Sasa İliç transferinden 75 bin Euro cebe indirdi” şeklindeki söylemleri üzerine Tulun, kendi el yazısıyla ima ve tehdit kokan bir mektup kaleme aldı.



Türkiye’yi sarsan şike soruşturmasının boyutları her geçen gün büyüyor. F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un ardından G.Saray’ın da adının karıştığı operasyonda dün sarı kırmızılıları heyecanlandıran gelişmeler yaşandı.



Hürriyet'in haberine göre, soruşturma kapsamında ele geçirilen ve G.Saray Sportif Direktörü Bülent Tulun’un dönemin G.Saray Kulübü Başkanı Adnan Polat’a yazdığı üstü kapalı tehdit ve imalı sözlerin bulunduğu mektup, sarı kırmızılı yöneticilerin 2006'da oynanan Denizli-F.Bahçe maçında Denizlispor’a teşvik primi verdiği yönündeki iddiaları gündeme getirdi.



Savcı, mektubu yazan Tulun ve Polat’ın evlerinde, kulübün Florya’daki tesisleriyle Türk Telekom Arena Stadı’nda mektupta yer alan kulübün ödediği 1,5 milyon dolarla ilgili makbuzları aradı. Sarı kırmızılıları heyecanlandıran ve bir o kadar da korkutan dünkü aramalar, gazeteciler Lube Ayar ve Tahir Kum’un ifadeleriyle ilişkiliydi. İşte 2006’dan günümüze uzanan gelişmeler ve yaşananlar...





Lube Ayar’ın ifadesiyle başladı



Şike iddialarıyla ilgili soruşturmanın G.Saray’a uzanması, gazeteci Lube Ayar’ın emniyette ifade vermesiyle başladı. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’la telefon görüşmesi tespit edilen Ayar, emniyete çağırılarak bilgisine başvuruldu. Lube Ayar ifadesinde 14 Mayıs 2006’da oynanan ve F.Bahçe’nin Denizlispor deplasmanında şampiyonluğu kaybettiği maçla ilgili çok ilginç iddialarda bulundu. Ayar o dönem çalıştığı gazeteye söz konusu maçta şike yapıldığına ilişkin belge geldiğini ancak gazetenin yayınlamadığını söyledi.





Tahir Kum mektubu polise verdi



Ayar’ın belgenin içeriği konusunda bilgi sahibi olmadığını ancak söz konusu belgenin aynı dönemde gazetenin spor servisinde çalışan Tahir Kum’a da geldiğini belirtmesi üzerine Kum, savcılık talimatıyla ifadeye çağırıldı. Emniyetteki ifadede Tahir Kum’a içeriği bilinmeyen söz konusu belge soruldu. Bunun üzerine Kum, G.Saray Sportif Direktörü Bülent Tulun’un G.Saray eski Başkanı Adnan Polat’a 2007 yılında yazdığı mektubu polislere verdi. Tulun’un, “Sayın Başkanım” başlığıyla kendi el yazısı ile hazırladığı mektupta üstü kapalı tehditlerin ve imalı sözlerin bulunduğu tespit edildi.





Umarım G.Saray menfaatleri için kullanılmış olsun!



Tulun mektubunun giriş kısmında, 2006 yılında Sırp futbolcu Sasa İliç’in G.Saray’a transfer edilmesinin ardından Adnan Polat’ın çevresindekilere, “Tulun bu transferden 75 bin Euro cebe indirdi” şeklinde söylemlere tanık olduğunu anlatarak önce sitemlerini belirtti. Tulun kendi el yazısıyla özenle hazırladığı mektubun sonuç kısmını ise üstü kapalı tehditte bulunarak şöyle tamamladı: “Umarım 2006 Mayıs ayında şoförünüzün (Mustafa Kabasakal) iki parti halinde kulüpten makbuz imzalayarak aldığı 1,5 milyon ABD doları GALATASARAY MENFAATLERİ için kullanılmış olsun. Söz konusu makbuz kopyaları bende mevcuttur.”



Tehdit dolu imaların bulunduğu mektubun son satırlarında, “Galatasaray menfaatleri” yazısının özellikle büyük harfle yazılması dikkat çekti.





Makbuzların fotokopisini teslim etti



Galatasaray Kulübü Sportif Direktörü Bülent Tulun, söz konusu mektubu kendisinin yazdığını kabul ederken, orijinalini ise sakladığını belirtti. Daha sonra mektubun orijinalini evde sakladığı çekmeceden çıkararak polislere veren Tulun, toplam 1.5 milyon dolarlık iki ayrı ödemenin makbuzlarına ait fotokopileri de teslim etti.



Polis, daha sonra arama yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Türk Telekom Arena Stadı’nda ve Adnan Polat’ın evi ile ofisinde söz konusu makbuzların orijinallerini aradı. Galatasaray’ın şampiyonluğu ile sona eren 2005-2006 sezonunda kulübün başkanlığını merhum Özhan Canaydın yaparken, Adnan Polat futboldan sorumlu yönetici, Bülent Tulun ise sportif direktör olarak çalışıyordu.



İkinci Başkan Ali Dürüst, “Kendi iç yazışmalarımızdan, bizim kulübümüzde olan bir olay basına başka türlü yansıdı” dedi. Galatasaray İkinci Başkanı Ali Dürüst, kulübü sarsan mektup soruşturması ile ilgili olarak, “Adnan Polat ile Bülent Tulun arasındaki yazışmalar kulübümüzü bağlamaz. Bu aramaların Galatasaray Kulübü ile ilgisi yok” açıklamasını yaptı. Kendilerine şike iddialarıyla ilgili herhangi bir soru sorulmadığını belirten Dürüst, “Kendi iç yazışmalarımızdan, bizim kulübümüzde olan bir olay basına başka türlü yansıdı. Gerekli evrakları güvenlik güçlerine verdik. Bunun şu anda futbolu ilgilendiren konuyla bir alakası yok” diye konuştu.



Dürüst, “Bahsedilen evrak bulundu mu, verildi mi?” şeklindeki soru üzerine de, “Evrak verildi. Bahsedilen evrak orada. Galatasaray Kulübü’nün her şeyi açıktır zaten. Kendi iç yazışmamızdan dolayı yanlış anlaşılma oldu. Bunun ne olduğunu açıkladık” yanıtını verdi.



Dürüst ayrıca, Denizlispor’a teşvik primi verildiği iddiasına ilişkin soruya “Bu iddialarla ilgili bir olay değil. Biz olayların dışındayız” cevabını verdi. Mektupta sözü edilen 1.5 milyon doların o dönem takımda oynayan Rigobert Song’un transfer ücreti imiş gibi gösterdildiği iddiasını da Dürüst, “Song dahil, hiçbir eski ve yeni sporcumuzun adı geçmemektedir. Hiçbir kulüp çalışanı veya yöneticisi de şüpheli sıfatı ile yer almamaktadır” diye yanıtladı.





55. madde ne diyor?



Savcı Berk, yeterli delil ve bilgilere ulaşırsa, TCK’nın ‘nitelikli dolandırıcılık’ kapsamına giren maddelerini devreye sokacak. TFF’nin ise ‘küme düşme’ cezasını da içeren Disiplin Talimatı’nın 55. maddesini yürürlüğe sokması söz konusu.



Şike soruşturmasını yürüten Savcı Mehmet Berk, Bülent Tulun’un Adnan Polat’a yazdığı mektup sonrası açtığı soruşturmada yeterli delil ve bilgilere ulaşması halinde, olayı 14 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe giren Sporda Şiddet ve Şike Yasası çerçevesinde değerlendiremeyecek. Ancak Berk, soruşturma kapsamında sorumlular hakkında TCK’nın “nitelikli dolandırıcılık” kapsamına giren maddelerini devreye sokacak. Aynı şekilde TFF’nin ise Disiplin Talimatı’nın 55. maddesini yürürlüğe sokulması söz konusu. Futbol Disiplin Talimatı’nın ‘’Müsabaka Sonucunu Etkileme’’ başlığında yer alan 55. maddesi şöyle:



1-) Müsabakanın sonucunu hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek veya buna teşebbüs etmek yasaktır. Bir futbolcuya veya kulübe teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır.

2-) Bu hükmü ihlal eden kişiler, 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezasıyla; kulüpler ise küme düşürme cezasıyla cezalandırılır. İhlalin ağırlığına göre küme düşürme cezasına ek olarak puan indirme cezası da verilebilir.





