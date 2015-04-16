15 milyon çocuk okuldan mahrum!

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Kuruluşu’nun (UNESCO) ortak hazırladığı raporda 3 milyondan fazlası Suriye’de ve Irak’ta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 15 milyondan fazla çocuğun eğitimden mahrum olduğu belirtildi.

Rapora göre, çocukların eğitimden mahrumiyetinin temel sebepleri fakirlik, cinsel ayrımcılık ve şiddet olayları. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 20 farklı ülkeyi mercek altına alan raporda, 15 milyondan fazla çocuğun eğitim görememesinin yanı sıra 6 milyon çocuğun okulu terk etme tehlikesi yaşadığı ifade edildi.

Al Jazeera’nın haberine göre, raporda, “Şiddetin yayıldığı bölgede milyonlarca çocuk 'kayıp bir jenerasyon' olma tehlikesi yaşıyor. Bu çocuklar, başarılı birer yetişkin olmaları için gereken bilgi ve beceriden yoksunlar” ifadeleri geçiyor.

'Eğitimi iyileştirme süreci geriliyor'

Ortadoğu ülkeleri geçtiğimiz on yıl içerisinde çocukların eğitim oranını yüzde 40 artırmak için çalışmalar yürütmüştü. Milli eğitim bakanlıklarının yanı sıra uluslararası organizasyonlar da, eğitim kalitesini artırmak ve cinsiyet üzerinden yapılan ayrımcılığı azaltmak konusunda ciddi adımlar atmıştı.

Ancak raporda, söz konusu eğitimi iyileştirme sürecinin son yıllarda gerilediği vurgulandı. Rapora göre, gerilemenin sebepleri arasında 'fakirlik ve kadına karşı sert ve aşırı tutum' bulunuyor.

Rapora göre, kızların eğitimden mahrumiyeti erkeklerinkine göre yüzde 25 daha fazla. Doğurganlık oranları ise hafif de olsa artmaya devam ediyor. Rapora göre, doğurganlık oranının artması ülkenin okulları inşa etme, okullara öğrenci taşıma ve öğretmenlere eğitim gibi temel hizmetlerini kısıtlıyor.

Raporda ayrıca, Arap ayaklanmalarının ardından yaşanan süreçte siyasi krize sürüklenen ve güvenlik sorununun yaşandığı Suriye, Libya, Yemen ve Irak gibi ülkelerde söz konusu eğitim durumunu iyileştirme çalışmalarının ciddi oranda gerilediği ifade edildi.

'Finansal sıkıntılar eğitimi engelliyor'

UNICEF Sözcüsü Juliette Touma, “Ülkesini terk etmek zorunda kalan çok sayıda mülteci var. Aynı zamanda ülkesinde evsiz kalan çok çocuk var. Bu çocukların okullara gitme şansları yok, çünkü okulları savaş sırasında bombalanmış veya yıkılmış” dedi.

Raporda, çocuklara eğitimi ulaştırmanın hem finansal yönden hem de güvenlik açısından çok daha zor olduğu belirtildi.

2012 yılında, BM acil müdahale programları kapsamında Filistin, Sudan ve Suriye’de 1.3 milyon çocuğun eğitim görmesini hedefleyen bir çalışma yürütüldü. Ancak bazı ülkelerin verdiği taahhütleri yerine getirmemesinden dolayı BM henüz 2.2 milyon çocuğa eğitim imkânlarını sağlayamadı.

Suriye'de halkın yarısı evini terk etti

Biz zamanlarda Ortadoğu’nun çocuklara eğitim oranlarının en yüksek olduğu ülkeleri arasında bulunan Suriye'de ise, iç savaş yüzünde halkın neredeyse yarısı evini terk etmek zorunda kaldı.

UNICEF geçtiğimiz Eylül ayında yayınladığı bir raporda, dünya genelinde 30 milyondan fazla çocuğun eğitimden mahrum olduğunu açıklamıştı. Yayınlanan son rapor mevcut rakamın yaklaşık yarısının Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında olduğunu gösteriyor.