-1,5 milyon avroluk Hint keneviri yakalandı DUBLİN (A.A) - 25.01.2012 - İrlanda polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, tahmini satış değeri 1,5 milyon avro olan çok miktarda Hint keneviri ele geçirildi. İrlanda basınında çıkan haberlerde, "şu ana dek ülkede ortaya çıkarılan en büyük Hint keneviri fabrikası" diye nitelenen tesislerin, Co Offaly bölgesinde bulunduğu belirtildi. Polis, yapılan aramalarda 5 bin civarında Hint keneviri bitkisi bulunduğunu ve baskın sırasında 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. İrlanda emniyeti, ülkede faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyonlarla son dönemlerde ciddi boyutlara ulaşan uyuşturucu kaçakçılığının önüne geçmeye çalışıyor.