15 milyar liralık miras kavgası 1980 darbesine dayanıyor

Sancak Tül AŞ’nin kurucusu Murat Bayrak’ın oğlu Mustafa Bayrak, dört kız kardeşine mirastan pay vermeyince, çocukları arasında hukuk mücadelesi başladı. Bayrak’ın iki kızı Fahriye Gocay ve Lale Kalem’in avukatı Baykal Doğan, biri erkek beş çocuğun, 15 milyar liralık miras kavgasının geçmişinin 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’ne dayandığını söyledi.

Hürriyet’in haberine göre Adalet Partisi Milletvekilliği, ardından Milliyetçi Hareket Partisi’nde yöneticilik yapan Murat Bayrak, 12 Eylül’den sonra yurtdışına çıktı ve Almanya’da ikâmet etmeye başladı.

Yurtdışına çıkarken, uzun süre ülkeye dönemeyecek olması nedeniyle şirket işlerinin idaresinde sorun çıkmaması için sahibi bulunduğu Sancak Tül Sanayi A.Ş., Sancak Havacılık Hizmetleri A.Ş. ve Sancak Havayolları A.Ş.’nin hisselerini emaneten oğlu Mustafa Bayrak’a devretti. Murat Bayrak, Almanya’da yaşarken oğlunu yanına çağırdı ve emaneten verdiği hisselerin kendisine ait olduğuna dair belge imzalattı. Aynı yıl kızları Almanya’ya ziyaretine geldiklerinde bu belgeyi verdi. Dava dosyasında yer alan belgede Mustafa Bayrak kendisine ait gözüken hisselerin aslında babası Murat Bayrak’a ait olduğunu kabul ve beyan etti.

3 yıl önce Türkiye’ye döndü

Murat Bayrak 3 yıl önce 95 yaşında Türkiye’ye döndü. Oğlu Mustafa Bayrak, 1918 doğumlu babasının akli melekeleri yerinde olmamasına rağmen şirketlerin varlıkları üzerinde tasarrufta bulunmaya başlayınca babalarının mirasından mahrum bırakılan kızkardeşler Fahriye Gocay ve Lale Kalem hukuk savaşı başlattılar. Kızlar babalarına vasi tayin edilmesi için harekete geçtiler. Açılan davada baba Murat Bayrak’ın hastalığı ve akli melekelerindeki zayıflığı nedeniyle vasi atanması, oğlu Mustafa Bayrak üzerinde gözüken malvarlığına tedbir konması, hisse iadesi için dava açılmak üzere vasiye yetki verilmesi istendi.

Adli Tıp: İmza Mustafa Bayrak’ın

Mustafa Bayrak, 2005 tarihli ‘Hisselerin babasına ait olduğunu beyan ve kabul ettiği’ belgeye “İmza benim değil” diyerek itiraz etti. Ancak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan 17 Şubat 2015’te tarihinde gelen rapor Mustafa Bayrak’ı doğrulamadı. Raporda imzanın “Mustafa Bayrak’ın el ürünü olduğu sonucuna varıldığı” belirtildi. Mahkeme, baba hakkında rapor istedi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Heyeti raporunda, Murat Bayrak’ın aile üyelerini tanımadığı, karnından beslendiği, sürekli bakım ve gözetime muhtaç olduğu ve vasi tayin edilmesinin zorunlu olduğu tespiti yapıldı. Bu heyet raporu üzerine geçen Büyükçekmece 2’nci Sulh Hukuk Mahkemesi, İstanbul Barosu’ndan tarafsız bir avukatı Murat Bayrak’a vasi olarak tayin edilmesine karar verdi.

Baba Murat Bayrak, şu anda 98 yaşında ve sağlık durumu nedeniyle ağır bakıma muhtaç. 15 milyar lirayı bulduğu belirtilen servet için ailenin tek erkek çocuğu Mustafa Bayrak ile kız kardeşleri arasında ‘mal davası’ başladı.