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15 Mayıs'ta 7 ilde elektrik kesintisi

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., Ankara'nın 9 ilçesinin elektrik kesintisinden etkileneceğini açıkladı

13 Mayıs 2016 00:54

15 Mayıs Pazar günü, 7 ilimizde elektrik kesintisine gidileceği açıklandı.

Planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında; Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ın bazı ilçelerine, 15 Mayıs Pazar günü elektrik verilemeyecek.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu tarihte Ankara'nın Akyurt, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Haymana, Kazan, Mamak, Polatlı ve Yenimahalle ilçelerine bağlı bazı semt ve bölgelerde 08.00-17.30 saatlerinde çeşitli aralıklarla elektrik kesintileri uygulanacak.

Bartın'ın Amasra ve merkez ilçelerinin bazı semt ve mahallelerinde 03.00-17.00, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinin bazı bölgelerinde 09.00-17.00 ve Karabük'ün Merkez, Safranbolu ve Yenice ilçelerinin bazı semtlerinde 08.00-17.00 saatlerinde elektrik olmayacak.

Ayrıca, Kastamonu'nun Merkez ilçesinin bazı semtlerinde 09.00-17.00, Kırıkkale'nin Delice ve Keskin ilçelerinin bazı mahallelerinde 09.00-16.00 ve Zonguldak'ın Alaplı, Devrek, Ereğli ve Merkez ilçelerinin bazı semtlerinde de 09.00-17.00 saatlerinde belirli aralıklarla elektrik kesintisi yapılacak.

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