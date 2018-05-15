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Spor

15 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu Gökhan İnler, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, Türk futbolundaki şiddet olayları, 16 maç ceza alan Arda Turan ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında DHA'ya özel açıklamalarda bulundu Gökhan İ

15 Mayıs 2018 12:11

(ÖZEL) Medipol Başakşehir\'in orta saha oyuncusu Gökhan İnler, Süper Lig\'deki şampiyonluk yarışı, Türk futbolundaki şiddet olayları, 16 maç ceza alan Arda Turan ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında DHA\'ya özel açıklamalarda bulundu
Gökhan İnler: \"Ligde her an bir şey olabilir\"
\"Fatih Terim büyük bir antrenör\"
\"Sezon sonu değerlendirmemizi yapacağız\"
\"Başakşehir muhteşem işler yaptı\"
\"Türkiye\'yi dünyaya güzel göstermeliyiz\"
\"Takımların üzerinde baskı var\"
\"Bunlar olağan şeyler\"

GALATASARAY
Galatasaray Kulübü başkan adayları genel kurul üyeleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.
19.00 Başkan adayı Ali Fatinoğlu, Sarı-Kırmızı Platform üyeleri ile buluşacak 

FENERBAHÇE
- Takım izinli

BEŞİKTAŞ
- Takım izinli

SPOR TOTO 1. LİG PLAY-OFF
- Yarı Final 2. Maç -
16.00 Ümraniyespor - BB Erzurumspor
20.00 Boluspor - Gazişehir Gaziantep     

TÜRFAD
09.30-12.00 Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD), Türk Futboluna Video Yardımcı Hakem Uygulaması (VAR) gerekli mi? konusu eski FIFA hakemi Ertuğrul Dilek ve Mustafa Çulcu\'nun katılımı ile tartışacak

İBB
12.30 İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü\'nün sporcuları Avrupa Şampiyonaları\'nda 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, sporcuları özel bir törenle ödüllendirecek

GÜREŞ
Makedonya\'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası devam edecek

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