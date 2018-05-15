15 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Medipol Başakşehir\'in orta saha oyuncusu Gökhan İnler, Süper Lig\'deki şampiyonluk yarışı, Türk futbolundaki şiddet olayları, 16 maç ceza alan Arda Turan ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında DHA\'ya özel açıklamalarda bulundu

Gökhan İnler: \"Ligde her an bir şey olabilir\"

\"Fatih Terim büyük bir antrenör\"

\"Sezon sonu değerlendirmemizi yapacağız\"

\"Başakşehir muhteşem işler yaptı\"

\"Türkiye\'yi dünyaya güzel göstermeliyiz\"

\"Takımların üzerinde baskı var\"

\"Bunlar olağan şeyler\"

GALATASARAY

Galatasaray Kulübü başkan adayları genel kurul üyeleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

19.00 Başkan adayı Ali Fatinoğlu, Sarı-Kırmızı Platform üyeleri ile buluşacak

FENERBAHÇE

- Takım izinli

BEŞİKTAŞ

- Takım izinli

SPOR TOTO 1. LİG PLAY-OFF

- Yarı Final 2. Maç -

16.00 Ümraniyespor - BB Erzurumspor

20.00 Boluspor - Gazişehir Gaziantep

TÜRFAD

09.30-12.00 Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD), Türk Futboluna Video Yardımcı Hakem Uygulaması (VAR) gerekli mi? konusu eski FIFA hakemi Ertuğrul Dilek ve Mustafa Çulcu\'nun katılımı ile tartışacak

İBB

12.30 İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü\'nün sporcuları Avrupa Şampiyonaları\'nda 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, sporcuları özel bir törenle ödüllendirecek

GÜREŞ

Makedonya\'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası devam edecek