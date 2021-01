Kilosu 15 liraya satılan Kefal, pazarın en ucuz balığı oldu

Kilosu 15 liraya satılan Kefal balığı, balık pazarının en ucuza satılan balığı oldu. Son iki haftadır balıkçıların ağlarına bolca takılan Kefal 15 liraya düşünce, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Ülke genelinde vatandaşlar tarafından en çok tüketilen balıklar arasında yer alan Hamsi, Palamut, Sardalya, Barbun gibi balıkların fiyatı Eskişehir'de 25 liranın altına pek düşmedi.

Sezonun en ucuz balığı olan Kefal hakkında konuşan balıkçı Muharrem Şahin, "Kefal balığı Samsun tarafında bol çıkan bir balıktır. Şu an bu balığın mevsimi ve bolluğu vardır. Kilosu 15 liradan satışa sunduk. Yaklaşık 10 gündür de bu fiyatta satıyoruz. Diğer balıklara göre şu anda tezgâhlarımızda en ucuz balığımız Kefal balığıdır. Örneği şu an Hamsinin kilosu 25 liraya, Sardalya'nın kilosunu 20 liraya satıyoruz. Çinakopun şu anda bolluğu başladı. Dolaysıyla 40 liraya satıyoruz. Karadeniz Barbun balığı 30 liraya satıyoruz. Buna göre şu andaki mevsimde en ucuz balığı Kefal balığıdır" şeklinde konuştu.





Balığın tadının levrek balığına benzediğini ve lezzetli olduğundan bahseden balıkçı Şahin, talebin bu yüzden arttığını ve eskiden günde 5 kasa satarken şu an 15 kasa sattıklarına değindi.

Fiyat konusunda da bilgi veren Şahin, "Bu fiyat böyle devam edecek. Yaklaşık 1 ay daha bunun bolluğunu görecek. Ama fiyatlar 15'ten düşmez. Çünkü bunun arkasında olan masraflar bundan düşük fiyatta satmamıza müsaade etmiyor. Fiyatta artış yapmadan bu fiyatta satmaya devam edebilirsek hem vatandaş hem de biz mutluyuz" dedi.