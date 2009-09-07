15 kişinin ölmesinden Madonna mı sorumlu?

Ohri Gölü'nde meydana gelen gemi kazasının nedeni Bulgar Ortodoks din adamlarınca Sofya'da 29 Ağustos'ta yapılan Madonna konserine bağlandı. Kazada 15 kişi hayatını kaybetmişti.



Sofya- Makedonya'daki Ohri Gölü'nde 15 Bulgar vatandaşının ölümüne neden olan ''İlinden'' gemisinin batması, Bulgar Ortodoks din adamlarınca başkent Sofya'da 29 Ağustos'ta yapılan Madonna konserine bağlandı. Filibe kentinde ölenlerin anısına düzenlenen dini törenden sonra konuşan Filibe Mitropoliti Nikolay, ''Kaza, Madonna konseri yüzünden oldu'' dedi.

Cumhurbaşkanı Georgi Pirvanov, başbakan Boyko Borisov ve parlamento başkanı Tzetzka Tzaçeva'nın katıldığı ''Sveta Bogoroditza'' Kilisesi'nde yapılan törenden sonra BTV adlı en büyük özel TV kanalına konuşan Mitropolit Nikolay, ''Biz uyarmaya çalıştık, kimse sesimizi dinlemedi'' diye konuştu.

Bulgar Ortodoks Kilisesi'nin kurum olarak daima vatandaşlara doğru yolu göstermeye çalıştığını belirten Nikolay, ''Derin üzüntü duyduğumuz bu günlerde kilise, alınan bu mesajı doğru olarak yorumluyor. Kilise asla yalan söylemez'' dedi.

Madonna konserinin düzenlendiği 29 Ağustos günü Yahya Peygamber'in idamının anıldığı kutsal bir gün olduğunu hatırlatan Nikolay, ''Ortodoks Kilisesi (Madonna'nın sesine sevinmeyin) çağrısında bulundu, ancak kilisenin sesi çölde atılan çığlık gibi kimse tarafından duyulmadı'' diye konuştu.

Bulgaristan Ortodoks Kilisesi'nin üst organı olan Yüksek Senod, Madonna konseri arifesinde yayınladığı bir bildiriyle, Hristiyan ahlakının bozulmaması gerekçesiyle konserin başka tarihe ertelenmesini istemişti.