-15 KİŞİLİK MİNİBÜSTEN 34 KAÇAK ÇIKTI EDİRNE (A.A) - 09.09.2010 - Edirne'de siyah sprey boyayla camları boyanan ve 15 kişinin sığabileceği minibüste 34 kaçağın bulunması polisi bile şaşırttı. Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri, İstanbul'dan yola çıkan B.Y. yönetiminde 16 FL 389 plakalı minibüsün kaçak taşıdığı ihbarını değerlendirerek önlem aldı. Güvenlik güçleri, yurda kaçak yollarla giren ve Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçakların bulunduğu minibüs Bosnaköy köyü yolu Süvari Köprüsü'nde durduruldu. Araçta aralarında 2 aylık bebek ile 3 yaşında çocuğunda olduğu Eritre, Filistin ve Somalili uyruklu toplam 34 kaçak yakalandı. Camlarının siyah sprey boyayla karartıldığı görülen minibüsten 34 kaçağın çıkması polis memurlarını bile şaşırttı. Kaçaklar, Edirne Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü Pasaport ve Yabancılar Şubesine gönderildi. Araç sürücüsünün de gözaltına alındığı bildirildi.