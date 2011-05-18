15 kişilik grup İETT otobüsüne saldırdı

T24 - İstanbul Beyoğlu’nda yüzleri maskeli, yaklaşık 15 kişilik bir grup, durdurdukları İETT otobüsüne, yolcuları indirdikten sonra taş ve molotofkokteyli ile saldırdı.





Okmeydanı Fatih Sultan Caddesi’nde saat 22.00 sıralarında toplanan yüzleri maskeli bir grup, Okmeydanı- Eminönü seferini yapan İETT otobüsünü durdurdu.

Sürücü ve yolcular indirildikten sonra otobüs, taş ve molotofkokteyli yağmuruna tutuldu.

Saldırganlar daha sonra slogan atarak ara sokaklara kaçtı.

Sürücü Çetin Çelen, çevredekilerin de yardımıyla söndürme tüpüyle otobüste çıkan yangına müdahale etti.

Çelen, yüzleri maskeli kişilerin otobüsün önünü keserek durdurduğunu belirterek, "Bana ’Hemen yolcuları indir’ dediler. Yaklaşık 15 kişiye yakın yolcum vardı. Biz indikten sonra otobüse taşla ve molotofkokteyli ile saldırdılar" dedi.

Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan aynı grup, bir süre sonra sokak aralarından çıkarak yoldan geçen araçlara da molotof kokteylleriyle saldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sokak aralarında göstericileri kovaladı.



