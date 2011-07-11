-15 KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI İSTANBUL (A.A) - 11.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, teknik direktör, kulüp yöneticisi, menajer ve futbolcuların da aralarında bulunduğu 15 kişinin, ''şüpheli'' olarak ifadelerine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldıkları öğrenildi. Alınan bilgiye göre, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından yürütülen futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticilerinden Serdal Adalı, eski Beşiktaş Jimnastik Kulübü menajeri Sinan Engin ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor futbolcularından İbrahim Akın'ın da aralarında olduğu 15 kişi, ''şüpheli'' olarak ifadelerine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. Bu kişilerden yurt dışında olanların emniyete gelmemeleri durumunda haklarında yakalama emri çıkartılacağı belirtilirken, yurt dışından gelenlerin de emniyete çağrılacakları ve daha sonra Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne götürülerek savcı Berk tarafından ifadelerinin alınacağı öğrenildi. Takımlarıyla birlikte yurt dışında kampta olan Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu ve futbolcu İbrahim Akın'ın ise kamp dönemi bitiminde gelmelerinin bir sakınca doğurmayacağı, bu kişilerin kamplarının bitmesiyle birlikte emniyete gidecekleri ifade edildi. Savcı Berk'in, aralarında gözaltında tutulan 22 kişi dışında, 5 kişiyi daha ifade vermeye çağıracağı ve bu hafta bitimine dek şüphelilerin ifade alınması işlemini bitirmeye çalışacağı da öğrenildi. Bu arada savcı Berk'in, geçen hafta İstanbul Nöbetçi 11 ve 14. Ağır Ceza hakimliklerince ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan 16 kişinin, serbest bırakılmasına 2 kişi dışında itiraz ettiği ve 14 kişinin tutuklanmasını istediği belirtildi.