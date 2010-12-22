15 kişi Adana Belediye'sini bastı 5 çalışanı dövdü!

T24

Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasına gelen yaklaşık 15 kişi, zemin katta bulunan bazı odalara girerek burada bulunanları tehdit etti ve eşyaya zarar verdi.Gruptakiler, Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Gündoğdu ile Ulaştırma Dairesi Başkanlığı Güvenlik Koordinatörü Zafer Arslan'ın da aralarında bulunduğu 5 personeli darbettiler.Gruptakiler, daha sonra belediye binasından ayrıldı.Olayın bildirilmesinin ardından, çok sayıda polis ekibi belediye hizmet binasına gelerek önlem aldı. Bina girişi kapatılan belediyede, görevliler, olayla ilgili soruşturma başlattı.Bu arada, Göndoğdu ve Arslan'ın tedavi amacıyla hastaneye gittiği bildirildi.